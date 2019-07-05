黃智賢語中評：兩岸統一愈早對台灣愈好

黃智賢接受中評社訪問。（中評社 王淑觀攝） 中評社台北7月5日電（記者 王淑觀）針對最近的兩岸情勢，資深媒體人黃智賢接受中評社訪問表示，“我覺得兩岸和平的窗子已漸漸關起來了”， 台灣整個土壤就是“反中”、“反統”，國民黨是共犯，從前主席李登輝開始，馬英九上台後沒有撥亂反正，大陸已經看清了，多給你10年的時間，就多給你“台獨”教科書培養天然獨的土壤。她悲觀的認為，大陸已經不耐煩，尤其是民間。愈拖對統愈不利，愈拖對統一後的治理愈不容易。兩岸統一愈早是對台灣愈好。



黃智賢政論節目《夜問打權》因政治因素停播，受到外界熱烈討論，她接受中評社專訪，娓娓道來她對兩岸關係的觀察。



黃智賢出身於台南傳統黨外家庭，1964年生於台北市，英國萊斯特大學企業管理學碩士、湖南中醫藥大學中醫博士，未婚。父親黃輝鍠畢業於台灣大學醫科，終身行醫，她排行老二，胞兄黃偉哲是民進黨籍台南市長，弟蘇紫雲現為台灣淡江大學整合戰略科技中心執行長，堂弟黃重諺為“總統府”發言人。黃智賢於2003年在媒體發表第一篇政論文章，2004年因319槍擊案出版《戰慄的未來》，2006年開始現身政論節目，繼而於2015年10月開始主持政論節目《網路酸辣湯》，2016年3月底停播；2016年7月開始主持的《夜問打權》，2019年6月28日停播。



不在螢光幕前的黃智賢一身樸素，黑色T恤、牛仔褲、球鞋，背著電腦包，拎著超商咖啡、茶葉蛋午餐趕來受訪，過程中關心她的電話不斷進來。她笑說自己已經失業了，沒收入了，不過還是很堅強。以她的經歷，旗幟鮮明主張兩岸統一、一國兩制，可說是現代奇女子。



談到台灣，黃智賢分析，綠色土壤已經成熟，就民調來說，主張“台獨”的人約3成，主張統一2成。很多人認為中間部分是不統不獨，這是很大的謬誤，事實上，淺藍、淺綠集合起來最大公約數是“反統”。



她說，問淺藍的人，他們認為我是台灣人，不是中國人，那怎麼會是淺藍？他們只是認為民進黨很鴨霸，討厭民進黨，故在政黨屬性自認是淺藍，但分析他們的意識型態是“天然獨”。



她強調，台灣現在整個土壤就是“反中”、“反統”，30歲以下有八成五，40歲以下七成。他們主張先維持現狀，以後再獨，這可能是比較理性的“台獨”，基本上是對“中國”反感的。這數字是年齡愈往上愈遞減，“我的解讀是，你的意識型態成形時，台灣的政治氛圍是什麼，大致就決定，與教科書有很大的關係。”



黃智賢認為，會形成這樣的意識形態是從李登輝開始的，“李登輝的“台獨”化是成功的”。國民黨是共犯，李登輝幹這些事時是國民黨主席，國民黨沒有檢討李登輝。馬英九也有共業，他對教科書沒有改變，對政治氛圍沒有撥亂反正。馬英九本來不改課綱，下台前，才接納前台大教授王曉波的意見（馬英九執政期間“課綱微調小組”主持人），但他的布局是錯的，課綱只是微調，把“終戰”改成“台灣光復”，慰安婦加“被迫，百分之九十九“台獨”的內容沒有拿掉，課綱中國史架構都是“台獨”的，即使只是很卑微的改一點點，反課綱一打，馬英九又退了。到馬英九交接給蔡英文時，台灣是新舊課綱並存。哪一個學校膽敢用微調千分之一的課綱，太陽花馬上就去攻擊，校長就不敢改了。



聊到熱呼呼的中國國民黨初選，包括高雄市長韓國瑜，前鴻海董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中對統獨的態度如何？若國民黨2020重返執政是否會改變目前台灣“抗統”、“反中”的氛圍？



黃智賢說，現在的國民黨與馬英九時代沒有什麼不同，馬英九所代表的不是他個人的問題，是國民黨的共業。她不認為國民黨重返執政會去改教科書，國民黨執政只是停止再往“台獨”走。她觀察馬英九執政，沒有再退回來，教科書沒有改，這些讀教科書的人就一年一年成長，國民黨要選票，國民黨“立委”不敢撥亂反正，撥亂反正需要巨大的能量說服老百姓，說服的過程，說服的人會受傷。她甚至認為，就算是韓國瑜、郭台銘上台，說我們來修正課綱，只要“台獨”抗爭就會鬆動。



民進黨政府已完成“國安五法”的修正，包括刑法、“國家機密保護法”、“國家安全法”、兩岸關係條例，加強對兩岸往來的管制。等到國民黨回來執政，他們敢修回來嗎？黃智賢悲觀認為，國民黨不敢，因為國民黨一修，太陽花就會鬧。



黃智賢並向中評社深入分析國民黨對統獨的態度，她率直地指出，國民黨的主流是反“台獨”，他們認為，“台獨”會引起台海戰爭，我們有能力與大陸好好相處，意思是我們有能力騙騙中共，我們是比較溫和的黨，我們是愛台灣的，我們比較偏台灣主流，要相信我們，我們要保台、抗統，我們會給中共馬殺雞一下。



但黃智賢也看到台灣人的矛盾之處，她說，我看到的民調，將近七成的台灣人認為未來兩岸必定統一，台灣人都知道兩岸將來要統一，但呈現出來的是綠色土壤，台灣人糾結。這糾結到底是基於是事實的糾結，還是想像的恐懼，還是被導引、被利用了？錯失了兩岸和平的機會。



黃智賢明確主張“和平統一”，她說明原因，在歷史上，日本把台灣交給“中華民國” ，我們的“憲法”就是要統一，與東西德一樣，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文都是違憲的，我就要求回到“中華民國憲法”，既然要統一就早點統一。



對於統一的時機，黃智賢說，我讀歷史，我判斷，兩岸統一愈早是對台灣愈好，因為目前台灣的優勢會被大陸appreciate（看重），大陸現在有很多不足的地方，大陸會認為，“你願意跟我統一，願意承認是一家人，就愈會聽我們的意見，人是不是這樣？”大陸正在努力讓自己更好的時候，需要大量的知識、創意，這一部分，台灣還可以幫助大陸更好，在自己還有優勢的時候，愈早願意跟他統一，承認是家人，就不會對你有敵意。這絕對是對大陸好、對台灣好，對整個中華民族是好的。

