中評鏡頭：柯訪台企上海南僑　陳正文接待

南僑食品集團董事長、上海市台商協會常務副會長陳正文介紹各項品發展給市長柯文哲認識。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社上海7月4日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇4日登場，無黨籍台北市長柯文哲下午2點10分率團前往台企南僑食品集團上海金山廠參訪，而上海市台辦主任李文輝，南僑食品集團董事長、上海市台商協會常務副會長陳正文也親自接待柯文哲到訪。參訪南僑集團的行程原本被列為不公開，經協調後部分媒體也分車前往採訪。



柯文哲一下車就與李文輝揮手打招呼，接著與陳正文握手寒暄“很面熟”，柯也指著門口南僑集團的標誌閒聊了幾句，並在正門口合照後進行參訪。參訪過程中停留約30分鐘，陳正文全程親自陪同、講解，互動非常熱絡。要離開前，柯、陳兩人也在南僑集團全球佈局圖前聊了1分鐘，了解南僑的販賣市場據點後才離開去下一個行程。



2019上海—台北雙城論壇柯文哲將親自出席，議題鎖定在經貿、創新、產業交流，並以“創新、合作、未來”為主題，向下延伸出“生物科技產業交流分論壇”、“醫學科技發展分論壇”、“文化分論壇”、“青創與智慧城市分論壇”等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式。



雙城論壇包括中評社在內的17家媒體、37位記者隨團報道，其中台灣隨團部分的媒體有16家、26位記者。