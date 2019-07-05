管制退將赴陸　羅吉源：回廣東祭祖更遙遠了

羅吉源。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月5日電（記者 黃文杰）桃園市戰略學術研究會理事長、退役陸軍中將羅吉源接受中評社訪問表示，蔡政府透過修法管制退將赴大陸，從原本管制15年變成“終身”，他原本計劃回廣東梅州蕉嶺祭祖，參與羅氏宗祠修繕後10年來最盛大祭祖活動，如今陷入左右為難，如果回鄉祭祖，當地縣委書記拍照，算不算違反規定？乾脆先不回去。



羅吉源，桃園市戰略學術研究會理事長、中華黃埔四海同心會副會長，他在戰略學會辦公室接受中評社採訪。



“立法院”臨時會3日三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，少將以上高階退將及涉密政務副首長以上人員，將“終身”管制參與大陸政治性活動，無地域限制，管制區包括港澳等；若向大陸政權旗、徽、歌等行禮、唱頌等，則認定妨害“國家”利益及尊嚴，若違反且情節重大，將剝奪月退俸，領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。



羅吉源告訴中評社，這個法案對退伍軍人是很大的侮辱，他說自己是中國人，祖先都來自大陸廣東梅州蕉嶺，現在透過法令，原本管制15年突然變成“終身”管制，返鄉祭祖的道路無疑更遙遠了，難道不能回鄉祭祖嗎？



他說，《兩岸人民關係條例》修正後，有人認為，只要不參加大陸政治性活動就好，但民進黨顯然不這麼認為，很容易羅織罪名，好比規定，不能向大陸政權旗、徽、歌等行禮、唱頌，試問如果返鄉祭祖，大陸老家會大肆宣傳，有來自台灣的退將回來祭祖，如果縣委書記跑來合照公布，照片若出現大陸旗徽，正好給民進黨藉口“整”你嗎？



羅吉源說，十年前，台灣羅姓宗親返鄉，把蕉嶺羅氏宗祠修建完成，今年正好第十年，正籌辦盛大祭祖，現在蔡政府頒佈新法，看來“暫時不回去好了”。



他無奈說，民進黨上台之後，不斷製造對立仇恨，想辦法讓台灣不能碰中國大陸，但是民進黨不放棄“台獨”，又要賺中國大陸的錢，只好把退伍軍人特別是退將，視為眼中釘，想盡辦法把這些人去掉。

