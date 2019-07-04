卓榮泰談韓郭　一個石頭風化快一個水晶易碎

卓榮泰出席紐約僑團晚宴。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月4日電／民進黨主席卓榮泰於美東7月3日晚間，出席由台灣人在紐約跨社團組織的《台灣人社團聯合會》舉辦的晚宴。卓榮泰致詞不忘為蔡英文拉票，希望大家用雙腳回到台灣，用雙手去投票，並對支持者說初選都過去，既然蔡已經出線，就應該要全力支持。



蔡英文7月11日將啟程到加勒比海“邦交國”出訪，並過境美國。傳出就是會過境紐約，而卓榮泰在蔡之前出席紐約僑團，先為蔡初選勝出做說明。



會前針對媒體提問，國民黨“總統”候選人即將產生，民進黨如何因應？卓榮泰表示，他先祝福國民黨能夠順利產生候選人，目前領先的兩位各有其專長，也各有弱點；一個可能像一顆石頭，很硬很難打，可是風化的速度很快，一直在消退、縮小當中；另一顆可能是漂亮的水晶，看上去很華麗，但是他應該有很多弱點，也很容易破碎。



卓榮泰說，無論最後是哪一位被提名，我們的選戰機關馬上可以轉換功能，制定選戰模式，黨中央絕對和“總統”競選辦公室全力配合。競選辦公室以“總統”勝選為主軸，黨中央以“國會”優勢為優先，這兩支利箭是同時並行的。他強調，我們一定要有信心，因為台灣人民的選擇，會以台灣最大的利益來做選擇。