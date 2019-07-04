中宗和第一次會議舉行　汪洋會見與會人員

中評社北京7月4日電／中國宗教界和平委員會（簡稱“中宗和”）第五屆委員會第一次會議3日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會見與會人員并講話。



汪洋對會議的成功召開和選舉產生的“中宗和”新一屆領導班子表示祝賀。他指出，過去五年來，“中宗和”堅持黨的宗教工作基本方針，配合國家外交工作大局，遵循“友好、和平、發展、合作”的宗旨，積極主動宣介我國宗教信仰自由的真實狀況，為營造有利於我國發展的良好外部環境作出了積極貢獻。“中宗和”已經成為宣介我國宗教政策的重要窗口，成為全國政協開展對外交往的重要平台。



汪洋強調，新一屆“中宗和”在新時代要有新氣象，要堅持中國共產黨的領導，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持我國宗教中國化方向，積極引導宗教更好與社會主義社會相適應。要堅持在國際上講好宗教的中國故事，掌握宗教政策，提高學識素養，以外國人聽得懂的語言、容易接受的方式講好中國故事，提高中國宗教界在國際上的話語權。要堅持加強自身建設，按照“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服衆、關鍵時起作用”的要求，培養造就一支過硬的宗教界人才隊伍，為促進世界和平，推動構建人類命運共同體作出應有貢獻。



中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，全國政協副主席兼秘書長夏寶龍、全國政協副主席巴特爾參加會見。



在“中宗和”五屆一次會議上，全國政協副主席、“中宗和”第四屆委員會主席帕巴拉·格列朗傑繼續當選為新一屆委員會主席并發表了書面講話。



夏寶龍在出席會議時說，“中宗和”新一屆領導班子和全體委員要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，愛國家、明大義，大力弘揚我國宗教愛國愛教的優良傳統；守法規、促和諧，始終堅持我國宗教的中國化方向；敢鬥爭、守底綫，堅決抵制一切利用宗教危害國家利益的行為；重修養、作表率，樹立我國宗教界的良好社會形象；有擔當、有作為，不斷鞏固和擴大“中宗和”在國際上的影響力。



中央統戰部、中聯部、外交部、民政部等有關單位負責同志出席會議。



中國宗教界和平委員會於1994年7月由我國著名宗教界人士趙樸初、丁光訓發起，主要由中國佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教代表性人士組成。“中宗和”第五屆委員共127人，其中宗教界人士117人。



（來源：新華網）