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王岐山將出席第八屆世界和平論壇
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2019-07-04 15:17:31
中評社北京7月4日電／外交部發言人耿爽3日宣布：第八屆世界和平論壇將於7月8日至9日在清華大學舉行。國家副主席王岐山將出席論壇開幕式并致辭。
（來源：新華網）
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