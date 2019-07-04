多國人士點贊習近平外交思想

中評社北京7月4日電／近日，在北京舉行的第二十九屆萬壽論壇上，來自南美洲、非洲、歐洲等地區國家的政界人士和專家學者紛紛點贊習近平外交思想，特別是推動構建人類命運共同體、推動“一帶一路”建設等理念，關注人類共同的未來，彰顯了中國的國際責任和大國擔當。



“中國的領導人有非常明確的方向感，對中國乃至全世界面臨的挑戰非常清楚。”尼日利亞國家政策和戰略研究所高級研究員烏馬爾，特別稱贊習近平主席對世界發展趨勢的把握。他進一步解釋說，習近平外交思想描繪了一個路綫圖，提振了人們的信心，讓人們能在複雜的國際環境中應對包括逆全球化和氣候變化在內的各種挑戰。習近平外交思想，尤其是構建人類命運共同體理念，值得全世界領導人認真學習和理解，它對解決各國面臨的問題，不論是發展中國家還是發達國家，都有幫助。



阿根廷聖胡安國立大學社會科學學院副教授霍塔揚表示：“毫無疑問，習近平外交思想非常重要，它注重各國相互依存和展開合作。因為在今天的世界，我們需要通過開展經濟合作，更好地實現經濟發展。”



墨西哥國際事務理事會理事、前墨西哥駐韓國大使阿克斯塔，稱贊習近平外交思想強調了中國的責任和大國擔當。他說，“通過推動教育向高質量發展、促進自由貿易、鼓勵技術創新，中國不但實現了自身的發展，還推動了這3個領域的國際合作，積極踐行其國際責任。”



英國工黨全國執委會成員歐文也對推動構建人類命運共同體表達了認同，并指出民粹主義、氣候變化已經成為國際社會面臨的嚴峻挑戰。“在此背景下，習近平外交思想倡導各國加強溝通、建立聯系，為人類描繪了一個共同的未來。”



“中國是一個真誠的合作夥伴，中國的外交是負責任的外交。”談及習近平外交思想，尤其是推動“一帶一路”建設，墨西哥拉法埃爾·普萊西亞多基金會理事、國家行動黨前主席、前衆議長阿納亞表達了肯定和贊許。“數據表明，過去數年來，在‘一帶一路’框架下，中墨兩國在貿易、旅游和文化等領域的合作取得了進展。未來，中墨兩國應深挖雙邊合作潛力，加強雙方協作，使兩國更加強大。”



哥倫比亞自由黨總書記桑切斯說，習近平外交思想是一個宏偉的構想。共建‘一帶一路’倡議是在習近平外交思想引領下，中國與世界相互促進、共同發展的完美例證。“我非常期待習近平外交思想繼續推動改善全球治理，縮小國家間的發展差距，實現人類社會共同發展。”



第二十九屆萬壽論壇近日在京舉行。來自20個國家的近百名政黨和智庫代表與中方專家學者圍繞“世界大變局與習近平外交思想”進行了深入交流。本屆論壇由中共中央對外聯絡部主辦、中國傳媒大學承辦。



（來源：新華網）