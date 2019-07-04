236家上市公司中報預喜

（图片来源：网络） 中評社北京7月4日電／ 進入下半年，A股市場近期將迎來半年報披露季。從業績預告的情況看，2019年上半年A股上市公司業績整體保持平穩。



根據上交所和深交所披露的情況，滬市首份半年報將於7月10日出爐，為ST岩石；深交所主板金宇車城和首鋼股份將於7月19日披露，中小板銀河電子將於7月16日披露，創業板四方達和金運激光將於7月16日披露。Wind統計數據顯示，截至記者發稿時，滬深兩市共有491家上市公司發布了半年報預告。預警類型為負面（預減、略減、首虧和續虧）的企業共194家，占比39．5％，其中預減（淨利潤同比下滑50％以上）55家，略減（淨利潤同比下滑0％至50％）21家，首虧49家，續虧69家；預警類型為正面的企業共236家，占比48．1％，其中預增（淨利潤同比上升50％）125家，略增68家（淨利潤同比上升0％至50％），扭虧36家，續盈7家；其餘則為不確定。



從預告淨利潤同比增長下限來看，預計將有198家上市公司同比實現增長，其中增幅在50％以上的有123家；從預告淨利潤同比增長上限來看，則預計將有220家上市公司淨利潤同比實現增長，其中增幅在50％以上的有154家。從業績預計增速較高的企業行業分布來看，則主要集中在化學原料及化學制品、計算機通信、醫藥制造和電氣機械及器材制造業。



從個股來看，預告業績增幅最大的為開爾新材，該公司預計上半年盈利6000萬元至6500萬元，同比增長8559．26％至9280．86％。公司業績變動的主要原因則是2018年下半年以來，受益於主營業務（地鐵、隧道類）市場空間加速釋放，節能環保類業務電廠脫硫脫硝改造市場回暖，非電行業超低排放改造拓展順利等契機，公司訂單量持續上升，產品產銷量增加，主營業務持續呈現較快增長態勢。民和股份則預計上半年淨利達8億元至9．6億元，同比增長4244．40％至5113．28％，業績變動的原因則是預計主營產品商品代雞苗銷售價格較同期有較大幅度上漲。預告業績跌幅最大的則是新華都，該公司預計今年上半年淨利潤為虧損5000萬元至9000萬元，業績變動的主要原因是受市場競爭加劇、經營成本增加等因素影響，公司根據實際情況審慎處置或關閉部分租賃合同即將到期、長期虧損且經過調整後仍扭虧無望的門店，預計產生的損失對半年度經營業績造成較大影響。



針對即將到來的半年報披露時點，機構整體對市場走勢相對謹慎樂觀。山西證券指出，中長期來看，我國宏觀經濟具備韌性，A股在國際大類資產中具備性價比優勢；資本市場加速對外開放，吸引海外資金、中長綫資金持續性湧入A股市場；資本市場地位提升，政策環境大為改善；科創板等重大制度改革也將為資本市場帶來新的活力，重塑估值定價邏輯，建設更為良好的投資生態體系。在經濟基本面獲得支撑，風險偏好得到修複之後，市場有望在三季度後期探底企穩，迎來慢牛行情的真正起點。



中銀國際證券總裁助理兼首席經濟學家徐高指出，A股的漲幅存在季節性規律，“春季躁動”和“五窮六絕七翻身”可以在數據中找到支撑。從歷史規律來看，對今年A股市場不要太悲觀，但也別太樂觀。



（來源：經濟參考報）