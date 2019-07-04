（圖片來源：網絡） 中評社北京7月4日電／作為中國經濟的重要增長極，東北振興將迎新一輪政策紅利。《經濟參考報》記者獲悉，近日，從中央高層到部委層面圍繞東北振興頻頻展開調研和部署，遼寧、黑龍江等地也在密集謀劃新一批重大政策和重點任務，一攬子重大改革開放舉措和重大工程項目蓄勢待發。除了設立東北振興專項轉移支付給予傾斜支持外，加快國企混改步伐、采取更大力度開放措施、加碼推動創新轉型將成關鍵發力點。



近年來，中央出台了全面振興東北地區的一系列重大決策部署，東北經濟呈現穩中向好態勢。今年一季度，遼寧、吉林、黑龍江三省地區生產總值分別同比增長6．1％、2．4％、5．3％。其中遼寧經濟增速時隔四年多再次回到6％以上。



近一個月來，中央高層和部委緊鑼密鼓地展開調研和部署，加快推進東北振興。7月1日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在遼寧考察時強調，實現東北振興關鍵在改革開放。6月6日召開的國務院振興東北地區等老工業基地領導小組會議部署，更大力度推進改革開放，奮力實現東北全面振興。據悉，國家將設立東北振興專項轉移支付給予傾斜支持。推動建立區域間產業轉移稅收分享機制。采取更大力度開放措施，打造重點面向東北亞的開放合作高地。



部委層面，6月18日至20日，國家發展改革委赴遼寧省、吉林省，圍繞東北地區上半年經濟運行、“十四五”時期推進東北振興發展等主題開展調研。國家發展改革委副主任羅文要求，圍繞推動實現全面振興、全方位振興目標，研究提出東北振興重點任務、重大工程項目、重大政策、重大改革開放舉措。6月21日，國家發展改革委舉辦東北地區與東部地區對口合作工作座談會暨現場經驗交流會，強調深入推進東北振興與京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等國家重大戰略的對接融合，培育新的發展動力。



東北三省一區在奮力實現全面振興上也在加快部署。比如，6月25日國新辦舉行的“全面振興、全方位振興的遼寧實踐”新聞發布會上，遼寧省省長唐一軍表示，將抓好國企國資改革重頭戲，加快推進混合所有制改革。加快推進遼寧“一帶一路”綜合試驗區、中國－中東歐“17＋1”經貿合作示範區、東北亞經貿合作先行區建設等。6月18日召開的吉林省政府黨組（擴大）會議強調，研究落實舉措，細化具體任務，推動吉林全面振興全方位振興。擴大招商引資，深化國資國企改革。



東北師範大學中國東北研究院副院長王士君對記者表示，據統計，針對東北振興及相關政策已有1000餘項，其中國家政策200項左右，目前已經形成了多元化的政策體系結構。從省域情況看，遼寧省集中在創新創業、功能區發展等；黑龍江省集中在開放政策、國企政策和政府改革策略；吉林省更多關注基礎設施建設和社會保障性政策。



作為穩增長的重要抓手，東北地區重大工程項目也將提速推進。記者從地方發改委獲悉，黑龍江將全力擴大有效投資，建好一批重大基礎設施項目、重大農田水利工程項目、重大能源項目、重大產業建設項目等。遼寧計劃建設一批國內領先的智能制造基地，實施一批科技攻關項目，開展一批重大技術改造升級工程。



從各方釋放信號看，改革、開放、創新已成為東北全面振興的關鍵詞。其中，國企改革被提到重要位置。6月20日，國務院國資委副主任孟建民在東北三省一區國資委工作座談會上表示，當前東北地區國企改革處於關鍵時期。要發揮國企在東北振興中的龍頭作用，盡快在國企改革的重點領域、關鍵環節上取得突破，實現質量更高、效益更好、結構更優的發展。



“東北地區要以所有制改革為突破口，加大試點力度，引入社會資本。對於混合所有制改革，要不受股權限制，積極探索各種經營形式，鼓勵社會資本參與國企改革，鼓勵地方政府根據當地經濟社會發展需要，自主選擇國企改革方式和國有資本配置格局，建立容錯機制。”國家發改委經濟體制與管理研究所所長銀溫泉對記者表示。



在上海交通大學原黨委書記馬德秀看來，東北振興既要加快推進國企、國資改革，加大國企混改力度，也要加快改善營商環境，破除隱形壁壘，壯大民營企業。事實上，國務院振興東北地區等老工業基地領導小組會議已經明確，將在東北地區率先開展營商環境試評價。



在打造開放新高地上，多地也有不少部署。遼寧省明確提出，全力把遼寧打造成為中國北方地區對外開放的大門戶， 以全面開放引領全面振興。“振興東北經濟需要三省一區通力合作。比如，在開放通道建設，協作平台建設方面，發揮重要節點城市的支撑作用，構建大通關的貿易通道。”銀溫泉說。



王士君還建議，東北振興政策除了區域普適性外，要強化差異性和導向化，以及提高政策連續性和持續性，建立區域發展的長效機制。



此外，專家表示，東北經濟已進入轉型關鍵期，未來要實現高質量發展必須依靠創新。馬德秀表示，要立足制造業的扎實基礎，加快大平台建設，盤活存量，做大增量，把既有優勢轉化為經濟發展的新動能。面向重點領域開展前沿技術研發與轉化擴散。“依靠創新把實體經濟做實做強做優，而創新的關鍵在於營造良好的創新生態系統，包括企業人才、技術、資金等要素。”



（來源：經濟參考報）