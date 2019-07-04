垃圾分類已成日本人的基本“生存技能”

中評社香港7月4日電／在號稱垃圾分類標準“最嚴格”的日本，垃圾分類回收實行多年，已成為人們的基本“生存技能”。日本各地垃圾分類回收大同小異，主要有三大特點：一是定時定點，二是大件垃圾等需要預約且付費，三是罰則嚴厲。如果亂丟垃圾，可能面臨高額罰款甚至坐牢。



據新華社報道，以東京都澀穀區為例，要區分垃圾屬於哪類，首先需要對照垃圾分類圖表。圖表除了日語版本，還有中、英、韓3個語種版本，可在區政府領取，也可在政府網站查詢。



生活垃圾基本分為可燃垃圾、不可燃垃圾、資源垃圾和大件垃圾。熟悉這些類別後，最實用的辦法就是做“減法”，即弄清哪些是不可燃垃圾、資源和大件垃圾，剩下的幾乎都可歸為可燃垃圾。



不可燃垃圾，顧名思義是不宜焚燒並粉碎的垃圾，包括金屬製品、玻璃製品、陶瓷器、乾電池等。吹風機等長寬高不足30厘米的小家電也屬於不可燃垃圾。這類垃圾不是經常有，因此回收頻率很低，通常一個月回收一次。



資源垃圾包括塑料瓶、報紙雜誌、紙箱。在最新的分類方法中，含水銀的廢舊燈管也被歸類到資源垃圾中。資源垃圾的回收頻率通常每週回收一次。



各種資源垃圾都需要分類裝袋，清洗乾淨、捆紮整齊，不能混在一起。塑料瓶蓋和瓶身上的包裝紙通常要去掉歸為可燃垃圾。化粧品瓶子等則屬於不可燃垃圾。



大件垃圾主要是邊長超過30厘米的傢俱等。在日本，扔大件垃圾要提前向當地的大件垃圾處理中心申請，且需要付費。比如，處理一個單人沙發需要交800日元（100日元約合人民幣6.4元），而處理一個雙人沙發則需要交2000日元。在日本亂扔垃圾被稱為“不法投棄”，將依法判處5年以下刑罰，或1000萬日元以下罰款。如果是企業法人非法投棄產業廢棄物，最高可處以1億日元罰款。