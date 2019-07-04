先進制造業集群支持政策醞釀出台

中評社北京7月4日電／作為國家和地區經濟高質量發展的重要支撑，先進制造業集群正迎來央地密集部署，相關支撑政策將醞釀出台。《經濟參考報》記者獲悉，相關部門正在研究制定培育發展先進制造業集群的政策，推動各類產業集聚區向集群發展轉型提升，著力培育一批先進制造業集群。人工智能、集成電路、新能源汽車等新興產業將成為先進制造業集群發展的重要方向。



此外，隨著新版鼓勵外商投資產業目錄支持外資參與制造業高質量發展，先進制造業集群將進一步拓展外商投資空間。專家指出，下一步智能制造、電子信息等領域將有望成為先進制造業集群吸引外商投資布局和產業合作的重點。



央地醞釀出台支持新政



我國對先進制造業集群高度重視，5月份國務院印發的《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見》，明確實施先進制造業集群培育行動，支持國家級經開區創建國家新型工業化產業示範基地，培育先進制造業集群。



多部門近期正在密集落實支持政策。商務部表示，將積極支持國家級經開區集聚、集約、集群發展先進制造業，會同有關部門共同實施先進制造業集群培育行動。發改委表示將培育世界級先進制造業集群，加大關鍵基礎材料、核心基礎零部件、產業技術基礎等研發的力度。



記者了解到，下一步更大力度支持政策將醞釀出台。工信部正在會同有關部門研究制定培育發展先進制造業集群的政策文件，圍繞先進制造業領域，推動各類產業集聚區向集群發展轉型提升，著力培育一批先進制造業集群，使其成為制造業高質量發展的典範。



地方層面上，江蘇今年將大力度推動產業核心技術攻關和重大科技創新平台建設，加快培育具有國際競爭力的先進制造業集群。上海市爭取到2020年初步建成若幹世界級先進制造業集群。青島市提出到2021年基本建成2－3個世界級先進制造業集群。



業內指出，集群化是制造業邁向中高端必由之路，也是提升區域競爭力的內在要求。工信部賽迪智庫規劃所區域發展研究室副主任侯彥全對《經濟參考報》記者表示，先進制造業集群通過企業和各類機構在一定區域內的空間集聚，能有效降低交易成本，從而獲得顯著的範圍經濟和規模經濟。同時，先進制造業集群內企業通過專業化分工、物流、信息等連接，輔以政府、科研機構、金融服務的高效協作，可有效促進產業、人才、資金、創新能力集聚和發展，推動集群不斷引領技術創新和產業變革。



新興產業成地方布局熱點



值得關注的是，新興產業正在成為地方培育產業集群的重要領域。



廣東省日前提出，到2022年，基本培育形成電子信息、汽車、智能家電、機器人、綠色石化等五大世界級先進制造業集群。浙江省今年將重點培育發展數字安防、新能源汽車等一批先進制造業集群，爭創人工智能、集成電路、新材料等產業新優勢。山東省大力推進“現代優勢產業集群＋人工智能”，培育形成一批標志性產業集群，成為全國重要的人工智能產業集聚地。



侯彥全表示，技術創新是發展先進制造業的主引擎。人工智能等新一代信息技術正引領制造業的深刻變革，推動互聯網、大數據、人工智能和制造業的深度融合，加快先進技術創新與應用是先進制造業集群發展的重要方向。



工業大數據應用技術國家工程實驗室副主任紀豐偉對《經濟參考報》記者表示，一方面圍繞人工智能、集成電路等新興產業部署先進制造業集群，有利於搶占產業發展制高點；另一方面，利用智能制造、人工智能等手段將加速產業集群的發展和技術迭代，推動原有制造業集聚區向先進制造業集群進行轉變。



不少地方還加大資金支持力度培育新興產業集群。山東省近日發布《關於大力推進“現代優勢產業集群＋人工智能”的指導意見》明確加大財稅扶持，統籌現有各類專項資金，加大相關重點領域投入。廣東提出統籌安排資金支持集群建設，充分發揮產業發展基金等各類政府性基金作用。



但侯彥全也表示，需因地制宜選出有競爭優勢的主導產業，打造根植於地方的先進制造業集群，切勿一味追求熱點，防範一哄而上導致的重複建設和資源分散等問題。紀豐偉也指出，需要做好頂層設計和規劃，形成協同良好、布局互補的產業規劃，實現先進制造業集群的整體優勢。



將成外商投資重要方向



按照相關部署，培育發展先進制造業集群將堅持市場化運作、內外資企業一視同仁。多位受訪專家表示，《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》的發布將有力促進外資參與先進制造業集群的培育發展。



“先進制造業集群不是一個封閉的產業組織，而是一個根植於地方特色的開放系統。”侯彥全表示，下一步我國先進制造業集群與國際知名產業集群的合作將迎來新機遇，進一步加快集群內企業、科研機構的“走出去”和“引進來”，為廣大外資企業和機構提供廣闊的“本土化”空間、營造良好的投資氛圍。



根據2019年版鼓勵目錄，將重點鼓勵外資企業參與制造業高質量發展，在電子信息、裝備制造、生物醫藥、現代醫藥和新材料等先進制造業領域新增或修改了多項條目。地方層面，如廣東明確到2022年電子信息、智能家電、機器人等五大集群更加開放，集聚和配置全球智慧和資源，全面參與全球產業分工合作。



工信部裝備工業發展中心政策規劃處處長左世全對《經濟參考報》記者表示，先進制造業集群將為外商投資制造業創造更多機遇和空間。通過鼓勵投資電子信息、高端制造、智能制造等領域，引導外資企業在研發、生產組裝上本土化布局，通過技術溢出效應，提升我國高端制造業人才培養和產業配套水平；同時有利於關鍵技術裝備等新興產業培育發展，讓中國企業在競爭合作中成長。



侯彥全表示，5G核心元組件、工業機器人、新能源汽車、航空航天新材料等將是未來外資企業重點關注的領域。在這些領域培育發展先進制造業集群，將有力促進外資優化區域布局、擴展中外合作新空間，提升集群國際競爭力與影響力。



（來源：經濟參考報）