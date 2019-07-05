日本學者語中評：中日可建立信賴關係

日本九州大學比較社會文化研究院副教授益尾知佐子 中評社北京7月5日電（記者 郭至君）G20大阪峰會的“習安會”上，安倍晉三首相向習近平主席提出明年春天的國事訪問邀請，習主席原則上表示了接受，至此，中日關係又翻開了新的一頁。今年是中華人民共和國成立70周年，同時日本也進入令和時代，中日兩國在進入新時代之時將繼續如何處理對彼此的關係？日本民眾目前對中國的整體感觀如何？中評社記者日前專訪了日本九州大學比較社會文化研究院副教授益尾知佐子，就中日、美日、東亞問題、G20大阪峰會相關的一些問題表述了其觀點。以下為整理的專訪全文：



中評社記者：您對G20大阪峰會上討論的哪個議題最為關注？認為成果怎樣？



益尾知佐子：我對每一個國家力量的不同的行動非常關心。對中國來說，應對貿易保護主義肯定是很重要的議題。但是對歐洲、日本來說，對數字化數據的管理這方面的問題很重要。現在中國的崛起越來越明顯，跟體量很大的中國我們覺得可以共處，中國將來會成為什麼樣的國家，這對於日本是很重要的議題。當然，G20本身對於世界經濟能起到什麼樣的作用也是比較重要的議題。



中評社記者：日本《2019年外交藍皮書》將日中關係重新定位為“最重要的雙邊關係之一”且將安倍晉三首相過去提倡的“自由開放的印度太平洋『戰略』”，改為“實現自由開放的印太地區”，删除了戰略字眼，您認為，這樣的變化有何意義？



益尾知佐子：作為一個日本人，我覺得能否改善中日關係的關鍵不在日本方面，因為從過去三十年來看，最主要的因素是中國國內政治。中日關係不是本身一個主體，但是一個舞台，影響中國國內政治。以前中國國際上的立場也很重要，但我認為最近二十年中國國內政治對中日關係影響最大，能不能改善中日關係的決定因素在中方。對日本來說，中國肯定是很重要的一個國家。



關於印度太平洋戰略的問題，對日本政府和很多國家來說，國際上最大的因素就是變動很多的國際政治本身，中國在崛起，國際格局在很大的變化當中，日本政府很願意擴大自己的影響力，擴大自己決策的空間，最近幾年中美關係越發緊張，以前講東亞問題的時候東盟國家的因素也比較重要，但是現在它好像已經失去了中心地位。對現在的日本政府來說，怎麼把國際上的秩序穩定下來是個很重要的問題。日本政府也沒有敵對中國，它很願意和中國在第三國市場搞好新的合作，但是現在保持國際秩序、地區秩序很難，雖然日本是美國的同盟國，但最近也不能完全依靠美國決定自己的政策，所以對日本政府來說，把和中國的關係當作最重要的雙邊關係是一個很自然的事情，因為中國是很大的鄰國。

