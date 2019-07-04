中使館籲暑期赴美遊客注意人身安全

（圖片來源：中國駐美國大使館網站） 中評社北京7月4日電／據中國駐美國大使館網站消息，暑期已至，在美旅遊中國公民增多。近期，美亞利桑那、愛達荷等地發生多起中國遊客自駕游交通事故，導致人員傷亡；阿拉斯加、加利福尼亞等地發生中國遊客溺亡、墜亡事件。中國駐美國大使館再次提醒在美旅遊中國公民注意以下事項：



一、在美駕車請嚴格遵守美交通規則，杜絕“酒駕”、“毒駕”、“藥駕”，注意對後排乘客系安全帶的強制規定，特別注意“停止”（STOP）標誌等與中國交通規則差異之處。



二、注意涉水旅遊項目安全，選擇有正規資質、經營規範的旅行社和游船公司，關注天氣和海況，切勿抱僥幸心理出海或下水游泳，以免發生不測。



三、赴黃石等美國家公園旅遊時，遵守公園安全規定，在指定的步道和棧道上游覽，注意保護園區地質景觀和生物資源。提前了解目的地手機信號和網絡狀況，事先與國內親屬做好溝通，避免“失聯”誤會。



四、美國醫療費用昂貴，赴美旅遊前應根據自身健康、經濟情況購買醫療、人身意外等保險。



如遇安全威脅，請立即撥打美國報警、求助電話：911（可要求中文服務）。同時，可向中國駐美使、領館尋求進一步領事協助。中國駐美使領館領保電話：



駐美國使館：202－4952216



駐紐約總領館：212－6953125



駐舊金山總領館：415－2168525