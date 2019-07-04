中評鏡頭：柯訪上海南僑大嗑帝王餅、皇家麵

台北市長柯文哲（右）參訪台企，董事長、上海市台商協會常務副會長陳正文（左）親自接待。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社上海7月4日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇4日登場，無黨籍台北市長柯文哲在上海市台辦主任李文輝陪同下，下午2點10分率團前往台企南僑食品集團上海金山廠參訪。南僑食品集團董事長、上海市台商協會常務副會長陳正文親自接待。



參訪過程中，陳正文除了親自解說30分鐘外，還與柯文哲一起手工DIY綠豆酥，女服務員、柯粉也在DIY後趁機要求合照。



逛到12星座餅圖時，獅子座的柯文哲駐足注意到板子上的“帝王酥”，喃喃自語獅子座的特色“自傲、霸氣有，慷慨沒有”，被問到是不是喜歡吃帝王酥，柯則說，“我不知道，我還沒吃過帝王酥”，惹得跟在一旁的市議員們哈哈大笑。



參訪行程中還有試吃“蘿蔔絲餅”，當柯拿著餅，一旁跟著參訪的市議員們起鬨道“帝王餅、帝王餅，市長有意謂哦！”，而柯文哲似乎也不太在意，直接一口嗑掉，稍後被媒體問“帝王餅好吃嗎？”柯邊嚼著嘴裡的餅，邊意有所指地笑說“我還沒吃下去”。吃了帝王餅後，柯文哲還試吃了“皇家麵”，而柯一聽到是皇家麵，也毫不避諱地大快朵頤，引人遐想。



2019上海—台北雙城論壇柯文哲將親自出席，議題鎖定在經貿、創新、產業交流，並以“創新、合作、未來”為主題，向下延伸出“生物科技產業交流分論壇”、“醫學科技發展分論壇”、“文化分論壇”、“青創與智慧城市分論壇”等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式。



雙城論壇包括中評社在內的17家媒體、37位記者隨團報道，其中從台灣就隨團的媒體有16家、26位記者。