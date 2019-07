柯文哲與上海台青對談　聚焦兩岸交流

柯文哲在上海與台青進行對談,台青要求合照並送禮物。(中評社 洪德諭攝) 中評社上海7月4日電(記者 洪德諭)上海-台北雙城論壇4日展開,下午無黨籍台北市長柯文哲前往上海金山海峽兩岸青年創業基地與台青進行對談。提問階段,台青聚焦於兩岸交流問題,包括對於兩岸未來青創的想法、兩岸是否有機會做個體育賽事交流的雙城盃,柯文哲一一回答,還特別提到日本高中生來台畢業旅行的成功範例,可套用在上海。



在上海金山海峽兩岸青年創業基地的行程,柯文哲與台灣青年餐敘並進行座談,媒體則開放問答時間進行採訪,觀察柯文哲與台青互動,柯文哲有問必答,甚至還搶先回答,甚至還開起玩笑說“媒體在這不能說”,活動最後台青則排隊一一與柯文哲合照,部分台青還送上禮物,展現柯在年輕族群的優勢。



這場座談中,北市副市長鄧家基、隨行北市議員包括鍾小平、陳重文、林國成、秦慧珠均出席,台青代表17創業加速器執行副董事長林子凱、上海尚士華律師事務所總經理張伯男、台灣學生聯誼總會會長邱榮利、黑火商貿有限公司林佩霓、以諾創意聯合執行長黃國舜等人出席。



林佩霓發問時提到,台灣有很好的資源,卻沒有完整的整合系統,能否有一個官方把不同產業別做資源整合平台,用政府的力量,資源能夠相互整合,品牌互相聯名。柯文哲則回答,台灣的食品店,在大陸可朝這是台灣食品比較好的方向去做,與其進入紅海市場不如進入藍海市場。



邱榮利提問,目前大概有15000位同學在大陸求學,建議學生是否在大陸創業、就業,還是回到台灣?柯文哲回答,大陸的學歷大部分台灣都不承認,不承認只能留在大陸,這是目前政治上的現實。



張伯男則詢問,是否對於未來兩岸青創的想法、架構與規劃?柯文哲舉例,透過公私協力的方式,“What can do for you”,錢可以解決的都是小事,重點是要有想法。



黃國舜則詢問,是否有機會做個體育賽事交流的雙城盃,讓上海及台北的大學、中學選手可以互相切磋交流?柯文哲回答,去年有1萬4千名高中生到台灣畢業旅行,在日本有成功的範例,最近以色列也在嘗試,大陸比照日本成功的範例即可,這讓兩個教育局長對接。



座談結束後,林子凱指出,會談過程,柯文哲對於台青創業發展不僅鼓勵,也提到未來台北市政府將會更大力協助舉辦台青創業活動,並由台青直接提案,在台青於內地創業比較發散下,這樣的支持,會有相當大的助益。