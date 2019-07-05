羅吉源：郭韓相爭玉石俱焚　王金平尾大不掉

羅吉源挺韓國瑜。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月5日電（記者 黃文杰）桃園市戰略學術研究會理事長、退役陸軍中將羅吉源接受中評社訪問表示，中國國民黨2020初選民調即將展開，看起來“郭韓相爭”若彼此不鬆手，確實有可能玉石俱焚，不過國民黨更大危機在於，沒有參加初選的前“立法院長”王金平，擺明在黨內待價而沽，會尾大不掉，破壞藍軍的團結。



羅吉源，曾任桃園市退伍軍人協會理事長、現任桃園市戰略學術研究會理事長、中華黃埔四海同心會副會長，過去在退協任內，跟國民黨主席吳敦義有很好交情，他在戰略學會辦公室接受中評社採訪。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭，初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



中評社問，《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，讓退將終身管制赴大陸，是否期待2020翻盤？期待國民黨重返執政？



羅吉源坦言，能不能翻盤？就看國民黨初選之後，是否團結，只是民調倒數幾天，郭韓相爭不下，加上王金平在旁邊扯後腿，沒有登記初選的王，擺明在黨內待價而沽，要讓所有參選都來拜託王，不來求王，王故意扯後腿，王又整天表示“參選到底”，若真的參選到底，試問國民黨會不會開除王的黨籍？“只能說（王金平）尾大不掉！”



羅吉源分析，國民黨主席吳敦義，現在也很為難、難以取捨，原本國民黨有勝選氣勢，尤其好不容易看到韓粉挺韓國瑜，把國民黨氣勢拉上來，無端又冒出郭台銘，如果黨內良性競爭還好，最怕是初選結果，郭粉韓粉互不讓，最後可能看到玉石俱焚，就算吳到處磕頭，努力揉合郭韓支持者，放下成見，恐怕不樂觀。



中評社問，是否韓粉認為主席偏心挺郭台銘？初選結果，郭台銘出線，韓粉會善罷甘休嗎？7月28日國民黨全代會是否是停損點？



羅吉源認為，全代會召開之前，若郭韓雙方擺不平，那就危險，如果全代會之前可以化解，就是國民黨重返執政迎接勝利的起跑日。



羅吉源說，國民黨初選結束，就會看到，誰是國民黨的罪人？誰真正熱愛國民黨？他必須強調，韓流不是韓國瑜自己製造出來，是一群熱愛“中華民國”的人，把韓給捧出來。



他說，自己是新竹人，上週看到韓國瑜新竹場造勢，相當感動，新竹造勢人數，最多是馬英九第一任競選，當時湧入8萬人，這次韓新竹場號稱30萬人，簡直是天文數字，即便扣除每場都來的熱情韓粉，頂多五千人，其他都是在地支持者，韓國瑜才是國民黨的希望。



被問到，如果韓國瑜初選不幸落敗，有沒有機會直接擔任國民黨主席？



羅吉源認為，機率不高，不是韓沒有資格，而是要嚴肅面對國民黨一群舊勢力，不會讓韓有機會碰黨務，這群人心態就是，韓國瑜是庶民，一步登天接高雄市長很不錯，怎可能允許韓接黨主席呢？



他強調，初選民調都還沒有開始，國民黨應該未雨綢繆，現階段努力揉合郭韓兩人成為一體，甚至把郭粉、韓粉的領導幹部都找來，坐下來、心平氣和好好談，這才比較實際。