上海：網約車平台有違規派單行為將被處罰

（圖片來源：東方網） 中評社北京7月4日電／7月3日，上海多部門聯合對多個網約車平台進行了上戶檢查。檢查發現，“滴滴”13輛在線運營的網約車中，有11輛為無營運資質車輛。



據了解，7月1日起，市交通委執法總隊、市交警總隊、市道運局和市委網信辦聯合對本市所有已上線的網約車平台公司全覆蓋執法檢查。此次檢查，通過線上和線下相結合的方式，對平台公司是否於7月1日前完成清退平台內不合規車輛、全量數據推送、對駕駛員進行安全教育和合規化提示等監管要求現場檢查。



昨天，記者跟隨檢查組首先來到“享道出行”檢查。現場，檢查組隨機從企業平台系統和市網約車監管平台系統抽取部分7月1日以來的訂單，查看企業是否有為不合規車輛派單行為。同時，檢查組還結合監管平台“黑名單”預警情況，比對企業平台派單情況，以檢查企業是否為被列入“黑名單”預警的非營運資質車輛實施派單。現場抽查的10個訂單中，沒有查出“享道出行”公司違規派單的問題。而在7月1日檢查的“攜程專車”“神馬專車”“曹操專車”“神州專車”也無違規派單行為。



隨後，檢查組來到“滴滴”上海分公司檢查。檢查組現場隨機抽查了企業平台6個訂單，市網約車監管平台7個訂單，經現場比對，有11個訂單中的車輛顯示為無營運資質車輛。現場，交通執法部門對“滴滴”公司開出《責令改正通知書》，整改期滿後，將再次進行線下和上戶檢查，一旦再被查出有違規派單行為，交通執法部門將對平台進行處罰。



下午，在對“美團打車”平台的現場檢查中，同樣發現違規行為。隨機抽查了企業平台6個訂單，市網約車監管平台8個訂單，經比對，有1個訂單中的車輛顯示為無營運資質車輛。



記者從市交通委執法總隊獲悉，為配合線上執法檢查，交通執法部門還同步在線下開展路面執法檢查，截至昨天中午，上海已查處無營運資質網約車98輛，其中，涉及“滴滴出行”36輛，“美團打車”21輛，“首汽約車”22輛。



7月起，交通執法部門將會同公安交警等部門對本市非法網約車及平台企業開展常態化的線下和線上執法監管，對檢查發現的為無網約車運營資質的車輛派單行為，將依據《上海市查處車輛非法客運若干規定》和《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》等相關法律法規規定，一律對平台進行處罰，並不定期向社會及媒體公布查處情況。