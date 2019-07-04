日本令和首戰起跑　朝野領袖開參院大選第一槍

中評社香港7月4日電／日本今天正式公告令和年代首場中央級大選的參議院選舉，預計21日舉行投開票。朝野各黨領袖紛紛開出第一槍，執政的自民黨訴求政績，最大在野黨要選民反思過去生活是否有改善。



日本產經新聞報道，朝野各政黨從今天展開為期17天的選戰，這場被視為令和年代首場中央級大選的結果，被視為執政已逾6年半的首相安倍晉三的成績單。



選戰焦點除了消費稅預計從10月1日提高到10%，還包括退休後靠年金過活民眾會不足2000萬日圓等爭議議題。在參議院總席次245席中，這次改選席次為124席。改選席次中有74席是選舉區制（包括複數選舉區與單數選舉區）、50席是比例代表制。



安倍面對這次大選，以“執政聯盟含非改選席次取得過半數”作為勝負標準。總席次245席的過半數是123席，自民黨加公明黨在非改選席次合計70席，也就是說這次改選，自民黨加公明黨只要拿下53席就算達標。但如果執政聯盟想發動修憲，能不能在參議院取得逾2/3席次（164席）也是關注焦點。



中央社援引報道，安倍上午在官邸出席相關部會首長與會的九州等地大雨會議後，前往311大地震受災區的福島市訪視，強調自己在20國集團（G20）大阪峰會與歐盟領袖會談時，獲得對方承諾將放寬對福島縣農產品及水產品的進口管制，強調自己實際政績。



公明黨主席山口那津男也前往這次的激戰區兵庫縣，開始這次大選的各地演說。



最大在野黨主席枝野幸男在東京都JR新宿站前演說時質疑，“安倍政權執政6年半，大家的生活真的有改善嗎？”



致力在野黨團結一致的共產黨委員長志位和夫，與社會民主黨幹事長吉川元，也在新宿站前分別演說。



國民民主黨主席玉木雄一郎前往靜岡縣，為自家參選人站台；日本維新會主席松井一郎與幸福實現黨主席釋量子，分別在大阪市及東京都JR有樂町站前演說。