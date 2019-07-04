邱毅批朱立倫　不應冷嘲熱諷郭台銘

邱毅說，朱立倫用偏狹的本位思維妄加冷嘲熱諷郭台銘。（照片：邱毅臉書） 中評社台北7月4日電／中國國民黨2020初選最後一場政見發表會3日晚登場，鴻海集團創辦人郭台銘表示，如果零到六歲孩子“國家”幫忙養的財源不夠，他會用自己的財產先拿來墊支。國民黨前“立委”邱毅今天在臉書發文表示，郭台銘的政見是有爭議的，最主要是財源問題的克服。但是同為財經專家的參選人前主席朱立倫卻冷嘲熱諷起來，這種態度殊為不當，顯得氣量狹窄而且輕佻。參選人提出務實政見本屬理所當然，觀點不同，可以提出意見理性討論，但不要用自己偏狹的本位思維妄加冷嘲熱諷，甚至把別人的社會熱情擺在腳底踐踏。



以下為邱毅臉書全文：



昨天國民黨政見說明會終於有了激烈交鋒，見著了火花，其中最受關注的亮點是“0到6歲的孩子是不是該由‘國家’來養？”



這個政見是由郭台銘提出來的，其本意是台灣近年來因競爭力衰退及年輕人低薪問題，引發少子化的“國安”危機。為了因應此一危機，郭台銘提出政府應更有效率籌措財源來解決，使年輕人敢生孩子。郭台銘甚至發下豪語，如果政府短期內籌集不到足夠財源，他會用自己的財產來墊付，為了落實政見，他即使散盡家產也在所不惜！



郭台銘的政見是有爭議的，最主要是財源問題的克服。為了釋疑，郭台銘提出此政見落實須經過“排富設計”，每年約需1800億元（台幣），財源可來自三方面：一是政府原補助兒童預算的600億。二是增課富人稅，提撥500億。三是政府各類特種基金強化管理，提升投資報酬率4％，就可增加700億。



我倒覺得郭台銘的政見提出有目標、有精算、有財務規劃、有配套，比起一般天馬行空的說大話、說空話、談念力、搞騙術，要強的太多了。但是我過去台灣大學的同事，同為財經專家的朱立倫卻冷嘲熱諷起來，這種態度殊為不當，顯得氣量狹窄而且輕佻。



朱立倫回應的不當之處有三：一是他說郭台銘的政見是社會主義，不符公平正義。其實最早提出“公平正義”的羅爾斯（Rawls）就是社會主義者。只要能造福人民，社會主義有什麼不好？二是他嘲諷郭台鉻的身家只能應付一年。有人願散盡財產來幫助年輕人，這種熱情豈能以“杯水車薪”來嘲笑，就像“自己不捐錢濟貧，卻嘲笑別人捐的錢太少沒用”一般，這才是最要命的權貴犬儒心態。三是斷言徵收富人稅不切實際，我一直贊成加徵富人税，只要方法對、夠效率、雷厲風行，有什麼做不到的，而且朱立倫做不到，不代表別人也做不到。



候選人提出務實政見本屬理所當然，觀點不同，可以提出意見理性討論，但不要用自己偏狹的本位思維妄加冷嘲熱諷，甚至把別人的社會熱情擺在腳底踐踏！