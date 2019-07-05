中評鏡頭：柯P造訪上海第一個兩岸青創基地

上海金山兩岸青年創業基地外觀。（中評社 洪德諭攝） 中評社上海7月5日電（記者 洪德諭）上海－台北雙城論壇4日落幕，無黨籍台北市長柯文哲下午前往上海金山海峽兩岸青年創業基地與台青進行對談。此青創基地為上海第一個海峽兩岸青創基地，是國務院台辦在2015年10月成立，截至目前為止基地有45個創新創業項目註冊，總註冊資本人民幣2.5億元。



柯文哲4日下午前往上海金山兩岸青年創業基地，媒體團也隨著柯文哲前往。一步入青創基地的中小企業創新育成中心即可看到政策諮詢的櫃台，方便供前來者進行詢問，同時在一樓的空間中也展示相關青創成果。



根據台北市政府提供的資料，上海金山兩岸青年創業基地是國務院國台辦於2015年10月設立，是上海第一個海峽兩岸青年創業基地，產業以中小企業為主，並由孵化空間、創新育成中心、台灣中小企業產業園、張江國家高新區金山園等4個主要承載地組成，分別承載眾創、孵化、加速、產業化的功能。



談到此青創中心的特色，對於符合新創企業，將提供第一年辦公室租金全免，每年最高可申請新台幣10萬元的科技創新券，若獲得發明專利授權的每件資助新台幣3000元，獲得實用新型專利授權的每件資助新台幣1000元。



成果方面，截至目前為止，基地已有45個創新創業項目(台資項目13個)註冊，總註冊資本人民幣2.5億元。