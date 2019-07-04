韓國網友發起“抵制日貨”運動

（圖片來源：大公報） 中評社北京7月4日電／據韓聯社4日報道，日本政府采取“經濟報複”措施，限制向韓國出口半導體材料後，韓國國內出現了抵制日貨的言論，并有持續發酵之勢。



3日，韓國某論壇上出現題為“一同參與抵制日貨行動”的帖子，并附有“抵制日貨清單”，數百名網友留言，表示支持發帖者的行動。

還有韓國網友制作了宣傳“抵制日貨”的海報：中間是大寫的英文單詞NO，下面用英文或韓文寫著“抵制日本”、“不去”“不買”等文字。



甚至在一個育兒論壇裡，也發現了“抵制日貨”的帖子，底下數十條網友留言，均表示贊成。



還有一名網友，在其個人網站上傳了詳細的“抵制日貨清單”。清單分為6大類，包括：“戰犯企業”、電子、相機、汽車、摩托車和自行車。被拉黑的品牌多達數十個，如尼康、尼桑、鬆下、索尼、佳能、豐田、本田、夏普、斯巴達等。



還有韓國網友制作了宣傳“抵制日貨”的海報：中間是大寫的英文單詞NO，下面用英文或韓文寫著“抵制日本”、“不去”“不買”等文字。



甚至在一個育兒論壇裡，也發現了“抵制日貨”的帖子，底下數十條網友留言，均表示贊成。



還有一名網友，在其個人網站上傳了詳細的“抵制日貨清單”。清單分為6大類，包括：“戰犯企業”、電子、相機、汽車、摩托車和自行車。被拉黑的品牌多達數十個，如尼康、尼桑、鬆下、索尼、佳能、豐田、本田、夏普、斯巴達等。



（來源：大公報）