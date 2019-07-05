黃智賢談台灣政論節目潛規則　言論可以買的

黃智賢接受中評社訪問。（中評社 王淑觀攝） 中評社台北7月5日電（記者 王淑觀）台灣正逢選舉年，許多政論節目立場鮮明，有近4年政論節目主持經驗的資深媒體人黃智賢接受中評社專訪時表示，政治性置入行銷在台灣是常態。很多名嘴是公關公司的老闆，收很多政客、地方政府的錢，他們為了上節目甚至會收買主持人，送禮給敲通告的工作人員。



黃智賢，1964年生於台北市，英國萊斯特大學企業管理學碩士、湖南中醫藥大學中醫博士。出身於台南傳統黨外家庭，父親黃輝鍠是台灣大學醫科畢業的醫生，她排行老二，胞兄黃偉哲現為民主進步黨籍台南市長，弟蘇紫雲現為台灣淡江大學整合戰略科技中心執行長，堂弟黃重諺為“總統府”發言人。黃智賢於2003年發表第一篇政論文章，2004年因319槍擊案，出版《戰慄的未來》，2006年開始現身政論節目，繼而於2015年10月開始主持政論節目《網路酸辣湯》，2016年3月底停播；2016年7月開始主持的《夜問打權》，2019年6月28日停播。



黃智賢主持的政論節目“夜問打權”6月28日正式停播，黃智賢接受中評社訪問時提到，她6月16日在海峽論壇演講，提出一國兩制是“對台灣最大的尊重與體貼”，就受到綠媒狂轟。6月23日台灣舉辦“拒絕紅色媒體、守護台灣民主”遊行，當天她不在台灣，隔天返台就被告知節目要在7月1日之前停掉，停掉的原因是“我太統、我罵太凶”，她認為關鍵原因是她談“香港反送中”。



她說，我的節目花了七集的時間講香港反送中，是台灣政論節目唯一批判香港反送中，我第一個講這是香港版太陽花，從南京條約講起，談英國殖民香港的政治體制，第一任到最後一任港督都是白皮膚，由英國政府指派，法律是英國政府規定的，“香港人怎麼不上街抗議？”香港是九七前比較民主，還是九七後較民主？



她也談到，6月25日接獲NCC（通訊傳播委員會）兩份公文，載明依據廣播電視法第21條規定，其節目“妨害公共秩序或善良風俗”，要處以新台幣20萬元以上200萬以下罰鍰。節目之前談二二八事件、批評故宮國寶至日本展出，都曾接獲NCC來函要求寫報告。



她直言，政府除了發公文到電視台，還有其他施壓的方式，黃智賢說，地方政府、“中央政府”會抽廣告，企業也會抽廣告。例如，她講日本殖民史，日商會來施壓；講中美貿易戰，美商會來施壓。

