A股延續跌勢　滬指盤中跌穿3000點

中評社香港7月4日電／今天A股延續跌勢，上證綜指盤中跌穿3000點整數位，中小板指數跌逾1%。兩市成交繼續萎縮，總量降至4400億元以下。



新華社報道，今日上證綜指以3015.68點微幅高開，早盤上摸3024.50點後開始震盪下行，午後一度擊穿3000點整數位。下探2991.91點後滬指跌幅收窄，尾盤收報3005.25點，較前一交易日跌10.01點，跌幅為0.33%。



深證成指收盤報9368.30點，跌51.54點，跌幅為0.55%。創業板指數跌0.75%至1532.74點。中小板指數表現相對較弱，收報5770.55點，跌幅達到1.01%。



滬深兩市逾2100只交易品種收跌，明顯多於上漲數量。不計算ST股，兩市近30只個股漲停。





大多數行業板塊隨股指收跌。機場服務板塊連續第二個交易日出現在跌幅榜首位，且整體跌幅超過3%。貴金屬、啤酒板塊跌幅也接近3%。航天國防板塊漲逾2%，海運、房地產、電信服務板塊漲幅超過或達到1%。



滬深B指繼續小幅下行。上證B指跌0.18%至299.82點，深證B指跌0.25%至983.62點。



滬深兩市維持縮量態勢，分別成交2023億元和2362億元，總量降至4400億元以下。