王金平與韓國瑜直播後　重申一定參選到底

高雄市長韓國瑜與王金平接受媒體聯訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月4日電（記者 高易伸）退出國民黨初選，卻又積極走動的前“立法院長”王金平今日下午跟高雄市長韓國瑜開直播節目，短短30分鐘便吸引破10萬人次觀看。王韓二人在直播節目中互動熱絡，不停地捧腹大笑。但會後王金平受訪時仍表達出“一定參選到底”的堅定立場。



王金平與韓國瑜這場“金瑜直播”開始前先幫昨日發生在台鐵兇殺的員警默哀祈福，隨後推介高雄在地美食，韓王二人還玩起問答遊戲，並推介高雄觀光約會勝地。



會後王金平被問到，鴻海集團創辦人郭台銘被問到“郭王配”有無可能？還說任何合作都有可能，王金平怎“郭王配”？



王金平說，那是郭的看法呀，哈哈，任何看法人家都要給予尊重，現在什麼配都是別人的一個看法而已。



媒體追問那王心中支不支持“郭王配”？



王說，這個是一個假設性的問題，幹嘛這個時候要去回答這個問題，不可能的呀！



對於王金平在2020大選所扮演的角色是？是王最能夠融合或最能夠團結？



王說，未來再看各方面的發展，我講說我一定參選到底，這是自己的立場。



王金平認為，不論是各種配法都是以後再說，現在都言之過早。



對於剛才直播送給韓國瑜的那條大鯨魚，是否有別的意思？



王金平則說，希望他能夠成為“魚中之王”。



對於即將到來的民調，王金平希望黨中央所做的民調會被認為是最公平、最公開、最公正的。