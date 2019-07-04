“項目黨建”成大飛機事業“最強堡壘”

中評社北京7月4日電／ 一架飛機取得商業成功，要經受技術、安全和市場的考驗，這也是中國大飛機事業需要攻克的一個個難關。加強黨的建設是大飛機事業的“根”和“魂”。以黨建引領項目、融入項目、支撑項目，中國商飛正在積極探索“項目黨建”之路，為大飛機事業提供堅強保障，實現高質量發展。



“亮身份、比貢獻” 重要關頭黨員在前



飛機研制、試驗一直到量產，期間從來不缺少難啃的骨頭、難熬的攻堅，重要關頭總有黨員衝鋒在前。



關鍵任務有黨員引領、關鍵技術有黨員攻關、關鍵工序有黨員盯守、關鍵時刻有黨員衝鋒，中國商飛通過基層黨組織打通“神經末梢”和“毛細血管”，著力打造政治引領強、支部書記強、黨員隊伍強、中心工作強的大飛機堅強堡壘。



圍繞商用飛機項目研制，中國商飛深入開展黨員“閃光”行動。全體黨員亮身份、亮職責、亮承諾，比作風、比質量、比貢獻。在ARJ21新支綫飛機適航取證、C919大型客機首飛等關鍵項目上，黨員隊伍不卡殼、不斷檔、不懈力，發揮起帶頭示範作用。在基層，湧現出一批為大飛機事業艱苦奮鬥的黨員代表。



ARJ21新支綫飛機外場試驗在西安閻良開始，中國商飛公司ARJ21項目辦公室副主任楊艶紅在女兒出生後不久就被派往閻良，5年多的時間裡，她一直在閻良與ARJ21為伴，難以兼顧對孩子和家庭的照顧。她回家時，女兒對她說：“媽媽，歡迎你再到我們家來玩。”忍住心頭的辛酸與不舍，她還是回到了ARJ21的試驗場，她說，“等試飛工作完成，我們就可以安心回家了。”



楊艶紅得到家人的理解，也在團隊中得到鼓勵和支持。在型號研制的巨大挑戰和壓力面前，黨員展現出來的鋼鐵般的意志、百折不撓的精神鼓舞和激勵著團隊同心協力攻克難關。



每一位黨員讓自己“閃光”，就能使支部發揮起“燈塔”作用。全國優秀共產黨員、中國商飛試驗驗證專業總師陸清說：“我們每年評‘閃光’黨員，增強了隊伍的凝聚力，不僅展現了員工的風采，還讓黨支部真正凝神聚氣，推動建設和諧企業、踐行先進文化。”



黨支部發揮“燈塔”作用，要將黨組織建在飛機項目上。中國商飛在型號外場、駐外機構、合資企業成立黨組織，在型號外場設立臨時黨委，在駐外機構成立黨支部。在項目團隊建立黨總支，配備專職黨總支書記和黨建專員。與客戶、供應商、合作夥伴黨組織開展黨建聯建共建活動。確保項目進展到哪裡，黨旗就插到哪裡，黨員就衝鋒到哪裡。



黨建融入項目，基層黨支部始終將發展作為第一要務，各黨（總）支部結合實際，自主設計和創建了一批有影響、長效性的支部品牌，比如C919項目辦公室黨支部打造“奮戰取證、崗位建功”支部品牌，ARJ21項目辦公室黨支部打造“強基固本、創新攻關、打造精品”支部品牌等，進一步增強黨支部的感召力、凝聚力、影響力。



“打不垮、打不散” 組合拳鍛造鐵杆精兵



根據型號研制和公司發展需求，中國商飛確立了“廣納天下英才，共創民機偉業，成就精彩人生”的人才觀。圍繞這一人才培養中心，中國商飛堅持以創新思維實施人才發展戰略，針對公司特殊的人才結構，推出一系列特色人才工程。



依靠人才發展項目，依托項目培養人才。通過建設人才“蓄水池”等項目打造“萬人精兵”，打好吸引人才、穩定隊伍、激發活力的組合拳，鍛造一支打不垮、打不散、知難而進、迎難而上、忠誠於大飛機事業的鐵杆核心隊伍。



經過十年發展，中國商飛公司已經形成以吳光輝院士為代表的科技領軍人才隊伍，以C919首飛機長蔡俊為代表的試驗試飛人才隊伍，以“大國工匠”胡雙錢、王偉為代表的技能人才隊伍。



圍繞大飛機研制和公司發展建設，中國商飛還充分發揮統戰工作的重要作用，凝聚起廣泛力量為大飛機事業做貢獻。



在型號研制的大家庭裡，廣大黨外知識分子弘揚愛國奮鬥精神，在大飛機事業廣闊平台上擔當作為，積極貢獻。比如，李滬、蔣瑞、吳利華等黨外知識分子代表獲得C919大型客機首飛二等功、三等功等榮譽。一些黨外知識分子經過培訓、掛職後，幹事創業激情更加飽滿，充分發揮各自專業優勢，領銜組建科研團隊，培養青年學術技術帶頭人。



“不忘初心、苦練內功” 高質量發展跑出加速度



中國商飛把管黨治黨貫穿大飛機事業全過程，走出一條我國商用飛機產業創新發展之路，創造了中國“大飛機速度”，展示了中國“大飛機形象”，培育了中國“大飛機精神”。



歷經十年探索實踐，C919、ARJ21、CR929三大型號研制取得重大突破，中國商飛能力建設取得長足進步，科技創新取得豐碩成果，管理體系建設深入展開，全面深化改革成效顯著，產業帶動邁出重要步伐。



面對當前錯綜複雜的國際環境和繁重艱巨的建設發展任務，中國商飛正在探索黨建引領實現大飛機事業的高質量發展。



目前，ARJ21新支綫飛機面臨批量化生產的考驗，在強管理、抓實效的不斷努力下，生產效率提高，質量不斷改進，設計優化扎實推進，運營支持保障有力，累計訂單528架，交付13架，執飛20餘條航綫，單機單日最長飛行小時超10小時。



C919大型客機進入到試驗驗證階段，三架機已首飛成功，101架機、102架機相繼轉場陝西西安、山東東營開展試飛取證工作，累計訂單815架。



CR929遠程寬體客機完成前期論證，合資公司在上海掛牌成立，正式命名為CR929，研制工作轉入初步設計階段，開辟了我國商用飛機發展的新天地。



中國商飛公司黨委書記、董事長賀東風表示，共產黨人就要始終守初心擔使命，只爭朝夕、奮發有為，中國商飛將以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為新起點，堅持自主創新、開放合作，苦練內功、迎難而上，以黨建引領大飛機事業安全發展高質量發展，為實現中國夢和大飛機夢不懈奮鬥。



（來源：經濟參考報）