政治檔案條例通過　蔡政府全面清查政黨檔案

“立法院”臨時會三讀通過《政治檔案條例》草案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月4日電（記者 黃筱筠）“立法院”臨時會下午三讀通過《政治檔案條例》草案，規定政府應於施行日起6個月內完成政治檔案的清查；政黨、附隨組織等拒絕將審定的政治檔案移交為國家檔案者，最重可罰新台幣500萬元。



三讀通過的條文，定義政黨檔案為只要是政府機關（構）、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，自1945年8月15日起至1992年11月6日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件，已裁撤機關（構）之檔案都適用之。



三讀通過條文也提到，政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將審定之政治檔案移歸為“國家”檔案者，處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。



政治檔案政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構對所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿的方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。



《政治檔案條例》共計16條，對於政治檔案的時間定義，國民黨“立法院”黨團書記長吳志揚質疑，對國民黨針對性太強，應該拿掉1992年11月6日的期限，不應限截止時間，應該讓319槍擊、連勝文槍擊案、太陽花事件民進黨是否背後煽動等？也列政治檔案供檢視。但該條文在表決時，民進黨“立委”席次優勢下，仍通過三讀。



本屆“立法院”席次共有113席，包括：民進黨68席、國民黨34席，時代力量5席、親民黨3席、無黨團結聯盟1席、無黨2席。



國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗發言表示，這個條例建立若是要轉型正義，促進社會和解我們贊成，但是現在這些檔案在哪裡？現行檔案是在政府機關，民進黨已經執政3年了，依照“國家機密保護法”都可以檢視能否解密，按照條例早就都超過30年可以開放運用。



曾銘宗說，有關政府機關政治檔案要開放早就可以開放，“但若是涉及到其他政黨的檔案，要沒收政治檔案則有‘違憲’之虞”。政府機關的檔案，現在是民進黨執政要解密都可以解密，民進黨現在通過該法，就是為了選舉操作。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則說，我們要和解，需要全部開放檔案，不要再用政治操作來模糊焦點。