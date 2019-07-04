澳專家：澳需考慮擁有核武　以對抗中國

中評社北京7月4日電／澳大利亞也許需要考慮擁有核武器，以對抗中國的主導地位”，澳大利亞新聞網站ABC 2日援引該國著名國防問題專家休·懷特的話警告稱，作為澳大利亞應對中國崛起戰略的一部分，該國可能不得不考慮這一“難題”。不過，他的觀點被澳大利亞官方迅速否決，澳國防部長稱，澳大利亞將信守《核不擴散條約》的承諾。



據ABC報道，澳大利亞前國防官員和情報分析師休·懷特稱，中國作為地區主導力量不可避免地崛起意味著澳大利亞必須緊急反思自己的軍事立場。“我認為澳大利亞面對的戰略形勢正在發生真正的、根本性的轉變”，他認為，“自歐洲人定居這塊大陸以來，我們第一次不再能假定我們還會有一個強大的朋友作為亞洲的主導和最強大的軍事力量。”



另據《悉尼先驅晨報》報道，懷特對該報記者稱，澳大利亞在過去40年中沒有考慮核武器是有道理的，因為該國對美國的“核保護傘”很有信心。“但美國之所以能提供保護傘，是因為它在亞洲的主要大國地位得到了鞏固。但如果（未來保持）這一地位的可能性變低，那我們面臨的情況將大不相同……我們必須問問自己，我們能抵禦像中國那樣的大國麼？”





在新書《如何保衛澳大利亞》中，懷特提出，澳大利亞現有的不擁核政策在未來可能難以持續。但他也承認，核武器對澳大利亞來說仍然是一個“不太可能的提議”，並認為只有在極端情況下這一選項才會被認真考慮。澳智庫洛伊國際政策研究所專家羅傑文稱，澳發展核武對區域的影響很大，印度尼西亞可能跟進。



此外，懷特認為，隨著中國的持續崛起，澳大利亞的總體國防支出占國內生產總值的比例將從2%提升到3.5%。“這意味著我們需要考慮每年300億美元的額外支出”，他稱，“但在我們對美國支持不再那麼有信心的背景下，我們還能期待什麼呢？”



不過，懷特有關澳大利亞擁核的建議已被澳聯邦政府迅速否決。ABC 2日援引該國國防部長雷諾茲發表的聲明稱，作為一個無核國家，澳大利亞信守其不獲取或發展核武器的《核不擴散條約》的承諾。



（來源：環球網）