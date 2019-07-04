白俄羅斯舉行慶祝獨立日閱兵式

中評社北京7月4日電／白俄羅斯3日晚在首都明斯克舉行盛大閱兵式，慶祝白俄羅斯獨立日暨二戰中從德國法西斯占領下解放75周年。



新華社明斯克7月4日報道，閱兵式在當地時間晚9時開始，白俄羅斯國防部長安德烈·拉夫科夫乘坐中國產紅旗轎車檢閱部隊。白俄羅斯總統盧卡申科在閱兵式上致辭說，75年來我們生活在純潔的天空之下，為了紀念偉大衛國戰爭中的英雄，我們應該維護我們國家的和平與獨立，將我們生命中這一最為珍貴的東西傳承給後代。



隨著三架懸掛白俄羅斯國旗的直升機飛過主席台上空，現場鳴放禮炮，正式拉開閱兵序幕。米-8、米-24直升機，以及蘇-25、米格-29、伊爾-76等飛機相繼在空中亮相。



隨後，25個徒步方隊依次接受檢閱。中國人民解放軍儀仗大隊96名軍人邁著鏗鏘有力的步伐走過主席台接受檢閱，贏得現場觀眾的歡呼和掌聲。據了解，這是中國軍隊連續第二年參加白俄羅斯獨立日閱兵。



在被稱為“二戰傳奇”的T-34坦克的引領下，25個戰車方隊接受檢閱。在此次閱兵中，T-72主戰坦克、BMP-2裝甲步兵車等裝備先後亮相。據白俄羅斯官方介紹，共有5000餘名官兵參加了閱兵式。



1944年7月3日，白俄羅斯從德國法西斯占領狀態下解放。1996年年底，白俄羅斯通過全民公決，將7月3日定為“白俄羅斯獨立日”。除了閱兵式外，白俄羅斯全國各地當天還舉辦各類音樂會、體育比賽等慶祝活動。