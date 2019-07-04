陸委會提醒柯文哲：若見劉結一要先申請

陸委會副主委兼發言人邱垂正。（中評社 倪鴻祥攝） 陸委會例行記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月4日電（記者 倪鴻祥）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天下午在記者會提醒在上海出席2019台北-上海雙城論壇的台北市長柯文哲，如果要會見大陸國台辦主任劉結一，依現行規定，需要事先向移民署聯審會提出變更行程申請。



邱垂正下午主持陸委會例行記者會表示，截至目前為止，尚未收到台北市政府提出變更行程的申請。



若劉結一會見柯文哲，但台北市政府事先送審的內容沒有相關行程，是否可以事後補件？會不會有何處罰？



他說，柯文哲的赴陸的交流案，“內政部”有事先提醒，台北市政府赴陸相關的注意事項包括行程變更應事先提出申請，如果要見劉結一，依現行規定，需要事先向移民署聯審會提出變更行程申請。



他表示，台北市政府如果未事先提變更申請，是不符柯文哲所承諾的相關注意事項，聯審會將針對這事情議決，可能會請台北市政府提出說明，並依相關規定處理。



對於柯文哲及上海市長應勇在雙城論壇開幕致詞時都提到“兩岸一家親”。



邱垂正指出，兩岸政策是“中央”職權，政府支持合於規範，不設政治前提，有助於兩岸相互理解的兩岸交流，任何刻意在交流中設計的政治要求，通關密語，都不應該成為兩岸交流的典範模式，兩岸的和平不能委屈求全。



他強調，唯有“中央”、地方戰略協同，才能保護台灣、維護主權、捍衛民主；地方首長進行兩岸交流時，需要充分反應台灣的主流民意與民主價值，以維護台灣的整體利益。



有關柯文哲說“雙城論壇是兩岸溝通的唯一平台”？邱垂正表示，雙城論壇可以說是兩岸城市間的交流平台，但不是兩岸間唯一正式溝通平台，政府並未授權地方政府進行任何溝通，所以不需有過度延伸或擴張而產生不必要的困擾，所以這要問柯文哲真正的意思是什麼，政府的立場是除了大陸刻意切斷的兩岸官方互動機制之外，海基會是正式的溝通管道。



至於柯文哲說必須在“既有政治基礎”上推動兩岸和平發展，儘管彼此隔閡一時不易解決，但不應影響兩岸合作交流；還說做為“文明國家”簽的協約還是要算。



邱垂正表示，過去都有特別強調，政府依“憲法”，“兩岸人民關係條例”處理兩岸事務，兩岸簽署23項協議，其中生效的21項協議，政府都很努力的遵守，對岸也曾說不會片面改變，所以基於兩岸人民福祉與權益，雙方都應共同遵守。