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帥！解放軍儀仗大隊亮相白俄羅斯閱兵式
http://www.CRNTT.com   2019-07-04 17:59:16


　　中評社北京7月4日電／當地時間2019年7月3日，白俄羅斯明斯克，中國人民解放軍儀仗大隊亮相白俄羅斯獨立日閱兵儀式。

　　7月3日是白俄羅斯國家獨立日，也是白俄羅斯的國慶節，每年的這一天白俄羅斯首都明斯克均會舉行隆重的閱兵儀式。

　　此次中國人民解放軍儀仗大隊由96名成員組成，其中旗手一名，護旗手兩名，分隊長三名，以及隊員90名。

　　來源：環球網
 


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