從叛逆年少到現在　黃智賢笑談成長軼事

黃智賢接受中評社訪問。（中評社 王淑觀攝） 中評社台北7月5日電（記者 王淑觀）資深媒體人黃智賢主持的政論節目“夜問打權”6月28日停播，她怒嗆是民進黨政府打壓，引起關注。長期以來，不論是在評論文章或節目中，她總是率直的提出自己的主張，對於不合法理之事也直言批評，不畏權勢，似乎緣於她不同於一般人的成長經歷，叛逆、特立獨行的作風在她年少時即可看到。而橫跨多項領域，從早期投資網路公司，到進入政治評論界、主持政論節目，甚至還拿到中醫博士，可稱得上現在最流行的“斜槓青年”，其跨界幅度也是讓人嘖嘖稱奇。



黃智賢，1964年生於台北市，英國萊斯特大學企業管理學碩士、湖南中醫藥大學博士，未婚。出身台南傳統黨外家庭，父親黃輝鍠是畢業於台灣大學醫科的醫生，她排行老二，胞兄黃偉哲現為民主進步黨籍台南市長，弟蘇紫雲現為台灣淡江大學整合戰略科技中心執行長，堂弟黃重諺為“總統府”發言人。黃智賢於2003年發表第一篇政論文章，2004年因319槍擊案，出版《戰慄的未來》，2006年開始現身政論節目，繼而於2015年10月開始主持政論節目《網路酸辣湯》，2016年3月底停播；2016年7月開始主持的《夜問打權》，2019年6月28日停播。



黃智賢有著傳奇的經歷，從小學業成績優異，高中考上北一女，但因為父親要求其就讀醫科，高二就憤而輟學，並自立更生，到電子工廠當女工、當餐廳服務生、開計程車等工作，而且一做就是7年。



7年之後，黃智賢發現同齡同學都已經大學畢業，才積極存錢，完成高中同等學歷後，到美國、英國留學，獲得英國萊斯特大學企業管理學碩士學位。



更特別的是，黃智賢從2005年開始到湖南中醫藥大學就讀，2008年拿到拿中醫博士。



為何想學中醫？黃智賢告訴中評社，小時候她與哥哥黃偉哲玩耍受傷的一段經歷。



小學三年級時，回鄉下玩，有一天在玩吊單槓，哥哥黃偉哲看她玩得很開心，也想玩。“ 他就騷我腳底，我就摔下來，左腳就斷掉，血管也斷、骨頭也斷，只剩皮連著，很可怕。”去看西醫，醫生說，這女孩長大後就跛腳。“我阿公捨不得，就帶我去看一個老中醫，” 那時候當場接骨，貼狗皮膏藥，吃很苦的中藥，吃了一個月就就治好。“腳上完全沒有痕跡，看不出來，我覺得我的腿是中醫救的。”



此外，還有一些原因激發她學中醫的念頭，黃智賢說，她打工七年讀很多經典，包括中國、外國的，做體力活下了班就沒事，可以讀書，也讀一些中醫的書。她認為，要真正了解中國的文化要讀中醫，古時候所有的讀書人都懂一點中醫，中醫具體的呈現中國人的宇宙觀。



雖然拿到中醫博士，但因台灣不承認大陸中醫學位，無法在台灣考執照行醫。不過黃智賢也沒荒廢自己的所學，她就幫自己及家人治病。



黃智賢說，從2005年到現在14年，她生病沒有吃過西藥，“我自己開中藥，煮藥。我媽的心臟病是我治好的。榮總叫她去裝心臟支架，我就試試看給她開藥。”吃了三、四個月的藥，她媽媽到現在一根支架都沒有裝。



黃智賢並透露唸中醫還有另一個目的，想治爸的糖尿病，她的論文就是用中醫治糖尿病。她說，但他是台大醫科，根本瞧不起中醫，不吃藥。



台灣大學政治學系教授石之瑜日前在臉書發了一篇文提到，黃智賢讓他聯想到印尼華裔學者湯友蘭，兩人的共同社會特質是，＃女性（碰到政治問題，躲在政治正確後面的，男男女女都有，但是抵抗政治正確的，女性為主）、＃知識份子、＃少數派、＃恨之者主要是男性；共同的人格特質是，堅定、有看法、勇敢、口才便給。

