日本強調安全加強對韓出口管制或現半導體危機

中評社香港7月4日電／共同社分析指出，日韓關係由於原被征勞工問題陰雲密佈，此次日本採取對韓出口管制導致進一步陷入嚴重局面。安倍政府強調是以安全保障為目的修改運用方法，否定這是針對韓國的對抗措施這一看法，但能否獲得國內外理解並無把握。也存在給全球半導體市場帶來供應危機，對日本的指責加強的可能性，險峻之路持續。



▽特朗普風格



“此前以為掉落到地上的關係，已經開始掉落到地下。”早先感嘆日韓關係因原勞工問題處於“邦交正常化後最壞情況”的韓國前駐日大使申玨秀鑑於日本採取措施，面對韓國報紙如是說。



在韓國，悲觀看待雙邊關係改善的氛圍正在蔓延。3日在韓國國會外交統一委員會會議上，執政黨議員加強了語氣稱：“作為二十國集團（G20）大阪峰會主席國先是強調自由貿易原則，卻採取了與之相矛盾的措施。這是嚴重的問題。”



首相安倍晉三當天出席了參院選舉發佈公告前的黨首討論會。安倍指責韓國“在對方國家不遵守承諾的情況下，無法採取迄今的優待措施”，稱“完全不違反世界貿易組織（WTO）”，採取了徹底的強硬姿態，但內情很微妙。



經濟產業省相關人士抱怨稱：“日本就算嘴巴裂開了也不能說‘對抗措施’。因為若是承認了這個，以安保為由表示符合WTO規則的日方主張可能會從根本上崩塌。”



在海外，也開始出現了把日本加強管制比作以安保為擋箭牌拿出高關稅讓對方國家讓步的美國政府，評價為“特朗普風格”（美國《華爾街日報》）的論調。



▽互幫互助



被捲入國際政治漩渦的產業界警惕情緒蔓延。



在全球半導體市場上，韓國製造商擁有壓倒性的競爭力，從2018年實際結果來看，三星電子居全球首位，SK海力士位列第三。關於半導體生產過程中被使用的化學品和材料，日本企業發揮存在感，與韓國企業是互幫互助的關係。



半導體行業的相關人士擔憂稱：“若三星的生產線停止，不僅是供應作為管制對象的3種材料的企業，負面影響應該會波及所涉範圍較廣的整個半導體產業。”甚至還存在日本強化管制引起接受韓國供應半導體和有機EL、生產智能手機和電視機的各國企業受到影響，讓全球經濟陷入混亂的危險。



中國曾圍繞釣魚島的主權問題，採取了限制對日出口稀土的手段。日本企業開發減少稀土使用量的新技術，也推進採購地多樣化，加以了應對。韓國企業今後勢必會尋找日本以外的替代採購渠道，也存在長遠來看會致使日企失去重要交易對象的擔憂。