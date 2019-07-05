柯文哲辦答謝晚宴　雙城互贈禮物

上海市副市長宗明(左)送台北市長一幅金山農民畫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社上海7月5日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇4日至5日舉行，無黨籍台北市長柯文哲在4日晚間舉辦答謝晚宴，而上海市則由副市長宗明、市台辦主任李文輝等人出席，在雙方致詞後，互相致贈“知足常樂”章印，及金山農民畫，宗明還特地解釋，畫中的“九魚圖”象徵著雙城人民友情長長久久。似乎有意呼應柯文哲3日晚間與上海市長應勇會面時表達的“今年是雙城論壇舉辦10年，希望可以長長久久交流下去”。



柯文哲致詞時表示，首先還是要藉著個機會感謝上海市宗明副市長，因為上海市政府、上海台辦的精心安排，我們從昨天上午一下飛機就展開一連串的市政參訪行程，從昨天早上到今天，我們的城市論壇也辦得相當的順利。他知道整個籌辦過程不容易，相信上海跟台北兩邊許多工作同仁，都為了這3天的論壇跟參訪活動不眠不休的努力，在這個地方，要表達謝謝各位，大家辛苦了。



柯文哲說，再來我們要感謝這次從台北來上海參加各個分論壇的先進跟學者專家，感謝你們的參與及協助，我們也要感謝所有在上海本地打拼的台商，因為你們的協助，讓我們更瞭解兩岸經貿交流的實際需要，大家辛苦了。



柯文哲指出，今年雙城論壇的主題分為經貿、青年跟市政三大方向。首先是經貿，藉由企業參訪跟經貿的交流，我們來促進雙方合作的意願，開拓彼此的商機、也討論適合投資的項目。再來，青年是國家的未來，台北和上海更聚集了兩岸最具創意跟活力的年輕朋友；最後，也透過各領域的市政交流，互相學習對方的優點，對兩市的發展都有正面的助益。

