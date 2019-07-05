中評關注：柯上海致詞三度同調打安全牌

柯文哲（左）、應勇（右）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月5日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲4日在上海—台北雙城論壇上的致詞，是2015年至今訪問上海第三度講述“兩岸一家親”、“五個互相（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解）”，並沒有進一步提出更新、更近一步的兩岸論述，顯見柯文哲在2020選舉前夕，言行都相當謹慎，避免讓民進黨找到抹紅機會。



上海市長應勇致詞中時稱，“我們將始終秉持兩岸一家親的理念，進一步促進滬台經濟文化交流合作”，似乎也遙相呼應著柯文哲的兩岸一家親致詞，未為難極可能投入2020大選的柯文哲。



為何柯文哲這麼小心翼翼？民進黨從年初就操作抗中牌，讓台灣社會聚焦統獨議題。柯文哲若有意參選2020，勢必得避免失血，因此陷入了想展現處理兩岸議題能量，又怕被民進黨發起攻勢抹紅的兩難。



社會各界都關注柯文哲的雙城論壇致詞，柯打安全牌，重複表達兩岸一家親、五個互相，將失誤降到最低，雖然綠營還是會不滿，但至少沒有其它可以攻擊柯文哲的新武器，可把影響壓到最低。



觀察柯文哲的致詞講稿，柯文哲是先以今年的論壇交流主題“生物科技產業交流分論壇”、“醫學科技發展分論壇”、“文化分論壇”、及“青創與智慧城市分論壇”的說詞為先，再談到市政上過往的交流，最後段落才提到比較敏感的兩岸議題，“尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展”、兩岸一家親、五個互相，這些細節安排都可見柯文哲非常謹慎。



而柯文哲在雙城論壇開幕式後受訪時，也都刻意迴避“政治性表態”，一邊強調沒有涉及其他政治表態，一邊閃避與綠營有關係的提問，並重申“兩岸一家親的態度是說，我會善待你的人民，但是我也希望你們善待我們台灣人”，回歸到近期柯文哲對外行銷的主軸“台灣的整體利益、人民的最大福祉，是我們最重要的原則”。