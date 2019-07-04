中國在南海試射導彈　美國表示關切

中評社香港7月4日電／美國國防部官員4日透露，中國在南海實施了彈道導彈發射試驗，導彈落在南海海上。據分析，這是在該海域首次確認中國試射導彈。該官員在聲明中指出“中國正在擴充可精密進行核與常規武器攻擊遠程目標的中程彈道導彈”，表明了對中國軍事基地化動向的擔憂。



共同社據美國CNN電視台稱，被發射的可能是以航空母艦等海上艦艇為目標的反艦彈道導彈，在與周邊國家存在主權之爭的南沙群島附近，從中國建成的人工島發射。



中國外交部發言人耿爽4日在記者會上被問及試射時稱建議“向軍方詢問”。耿爽3日在記者會上批評美國稱：“把航空母艦開到南海的是美國。到底誰在軍事化，誰在南海興風作浪，國際社會看得清清楚楚。”



據美媒稱，中國於6月29日至7月3日在南沙群島附近實施軍事演習。試射似乎作為演習的一項實施，可能發射了多枚。



美國防部官員在聲明中強調，美國將推進“自由開放的印度太平洋構想”。美軍在中國建成的人工島附近提高了讓艦船航行的“航行自由”行動頻率，亮明瞭對抗加快在該海域有效控制的中國的態度。



有關南沙群島，中國與菲律賓等圍繞主權而對立。美方去年確認中國在南沙群島要衝首次部署反艦巡航導彈和地對空導彈等，要求撤去。