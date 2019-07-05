中評鏡頭：韓跟六縣市農會搏感情都是自己人

中國國民黨高雄市長韓國瑜4日傍晚出席六縣市農會姐妹聯誼會餐會，強調都是自己人。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月5日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜4日下午跟受前“立法院長”王金平之邀開直播推介高雄美食與景點，晚間又出席來自高雄、屏東、澎湖、南投、彰化、雲林等六縣市的農會姊妹聯誼會。韓國瑜感謝農會體系照顧農民，還說，過去在台北農產運銷公司期間跟農友一起打拼，是自己最難忘的時光。還說，今天這裡都是自己人，跟農會體系搏感情。



韓國瑜表示，今年3月份高雄水果外銷新加坡、馬來西亞，上架後很快便銷售一空，7月份還將辦銷售會再銷往兩地。近期受雨勢影響為控制農產品質，近兩個月減少外銷量，但高雄農產品一旦出口，市府都會嚴格把關，讓消費者放心、喜歡，吸引顧客回頭。



韓國瑜表示，國泰民安靠自己，風調雨順靠老天，農業產銷是最為重要，希望未來能和各地農會團結合作，協助農民、漁民朋友改善經濟，他期許和農會共同擔起產銷的重責大任，大家齊心照顧農漁民。



在“中華民國”農會理事長蕭景田與高雄市農會理事長蕭漢俊主導下，南台灣六縣市農會理事長、常務監事等也全員到齊，現場席開30桌都是農會要角。韓國瑜也以東道主身份展現熱情，歡迎農會系統的主要幹部。

