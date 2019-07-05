郭正亮：蔡選前能否專程訪美　取決中美關係

郭正亮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）中美關係在G20峰會後，關係稍有轉變，民進黨“立委”郭正亮接受中評社訪問表示，如果中美關係轉好，中共會避免在大選前軍機繞台，蔡英文下半年要在兩岸議題上“撿到槍”的機會不高，蔡可能要回來顧及執政成果，以及提出未來執政願景，才能吸引選民，想要靠兩岸激化加分，可能性不高。



蔡7月出訪，是否年底前規劃專程到美國訪問，郭正亮對中評社說，可能性很低，但也不是完全不可能，只是專程去華府很難。他分析，中美在G20峰會之後，會不會這麼順利也不知道，雖然目前是往好方向發展，但特朗普反反覆覆加上他明年11月才選舉，還是有變數。



郭正亮說，美國還是會挺蔡英文，但反中背景沒有上半年這麼強。特朗普最容易操作是中國、朝鮮議題，但是會見好就收，中國現在已經願意給訂單，就看特朗普願意不願意，朝鮮也願意銷燬部分核武，特朗普也需要選舉，這些議題今年底之前會做個了結。



他分析，總體面來看，美中鬥爭畫面會減少，例如本來預期最敏感的美國軍艦停靠台灣港口就不會發生。在美方力道沒有這麼大之後，蔡英文除了兩岸議題外，要對未來願景提出創新，讓民眾有新期待，否則綠營支持者投票率不高。相形之下，軍公教一定會出來力挺國民黨，民進黨就危險。



民進黨高層最近紛紛訪美，郭正亮表示，民進黨主席卓榮泰去美國，據他了解是美國想要了解民進黨會不會因為初選之後而分裂，美希望民進黨連任，但蔡賴之間與獨派問題大不大，美國想透過卓主席進了解。



他說，桃園市長鄭文燦去美國，是因鄭是新潮流，又是未來接班人，除了希望透過鄭了解民進黨內部分裂程度，希望能整合民進黨。



他也說，加上傳出陳水扁、喜樂島聯盟等可能組黨的消息，美國會擔心綠營分裂。但若獨派組黨，主要是對台南“立委”選情會有衝擊。陸委會主委陳明通也訪問華府，他表示，陸委會主委是每年都會到美國演講、交流。兩岸關係美國也是當事人之一，可能會因為兩岸關係不好，被拖下水，美方當然要了解狀況。



蔡英文7月出訪加勒比海邦交國，並過境美國，郭正亮認為，蔡英文7月出訪太早，應該等國民黨初選結束後大約9月再去，7月出訪距離選舉還太早，效益不大。



郭正亮指出，《台灣保證法》在眾議院遭到0票反對，參議院共和黨多數席次一定會過，特朗普也一定會簽署，“《台灣保證法》才是炸彈”，該法案是把台美軍事正常化，這很嚴重。這是國會授權法案，行政部門隨時都可以啟動，包括軍艦停靠台灣港口、聯合軍事演習等都規範內容。雖然《台灣保證法》很可能會通過，但中美關係若修好，內容可能會修得沒有這麼敏感。



他表示，蔡英文年底要去華府不容易，但是專程訪問美國不是不可能，可能去母校康乃爾大學，這都取決於中美關係的變化。1995年5月12日美國才宣布邀請李登輝訪問美國，但李6月才去，5月之前也醞釀1個月以上。中美關係很深，美國要守這個秘密不容易。如果蔡英文要去，可能8月就會傳出消息，年底要選舉不太可能去，若蔡要去美訪問可能是10月。