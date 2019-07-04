外交部再回應英方：不要執迷不悟　一錯再錯

中評社北京7月4日電／2019年7月4日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：3日，《華盛頓郵報》刊登了一封致特朗普總統和美國會的公開信。這封公開信由美前政要及知名專家學者執筆，95名美學術界、外交界、軍界及商界專家聯合署名。信中稱，使中國成為敵人只會適得其反，該信得到眾多人聯署，表明支持對華全面敵對政策的所謂“華盛頓共識”並不存在。信中並就中美關係提出了“七點主張”。中方對此有何評論？



答：我前兩天就此事作出過回應，也注意到這封公開信已經正式發表。我們對信中的理性、客觀聲音和觀點表示肯定。在此，我願再強調幾點：



第一，中美不是敵人。中美建交40年來，兩國關係歷經風雨，取得了歷史性發展，不僅給兩國人民帶來了巨大利益，也促進了世界的和平穩定與發展繁榮。40年的風雨歷程證明，中美這兩個歷史文化、社會制度、意識形態完全不同的大國完全可以在不衝突、不對抗基礎上，實現相互尊重、合作共贏。



第二，合作是中美唯一的正確選擇。我們多次說過，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好，兩國利益高度交融、合作領域廣闊，不應落入所謂的衝突對抗的陷阱，而應實現相互促進、共同發展。這符合兩國根本利益，也是國際社會的普遍期待。



第三，我們對中美關係抱有信心。中美兩國人民之間有著樸素友好的感情。兩國在經貿、人文、地方等各領域交往互動頻繁，已經形成了你中有我、我中有你、利益交融的局面。正是這種千絲萬縷的聯繫增加了中美關係的韌性。一個健康、穩定的中美關係是兩國民心所向，也是大勢所趨。



最後，我想再次強調，絕不能讓矛盾和分歧來定義今天的中美關係，更不能讓偏見和誤判來左右明天的中美關係。我們相信，客觀、理性、務實的聲音終將戰勝那些偏執、狂熱、零和的主張。



我們希望美方能夠認真傾聽美國國內及國際社會的理性聲音和建設性意見，與中方一道，按照兩國元首達成的共識，繼續推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，推動中美關係行穩致遠，更好造福兩國和世界人民。



問：據報道，秘魯外交部表示，將邀請包括中國在內的一些國家參加於8月6日舉行的委內瑞拉問題會議。中方是否收到了邀請？是否將派人與會？對會議有何期待？



答：在委內瑞拉問題上，中方的立場是明確的、一貫的。我們支持國際社會在國際法框架下多做勸和促談工作，幫助委內瑞拉朝野通過對話協商盡早找到政治解決方案。中方願繼續為委內瑞拉問題的和平解決作出努力。



至於秘方邀請中方參加會議的事情，目前我沒有可提供的消息。



問：第一個問題，中國駐英國大使劉曉明批評稱，英國支持衝擊香港立法會的暴力行為是選擇站在了錯誤一邊，並警告英方避免進一步幹預，否則可能影響中英雙邊關係。昨天，英國外交部“召見”劉曉明大使，批評其言論不能接受。中方對此有何回應？第二個問題，英國首相特雷莎•梅稱，《中英聯合聲明》規定的香港高度自治以及各項權利和自由應得到尊重。她已就香港問題向中方表達關切。中方對此有何回應？



答：關於劉曉明大使向英方交涉和雙方會見的情況，中國駐英國使館已經發布了消息，你可以查閱。劉大使在與英方的交涉和會見中清楚地闡明了中方的嚴正立場。



關於第二個問題，前兩天是亨特外交大臣對香港事務指手畫腳，今天換了個人出來說三道四，難道他們之間有協調配合嗎？



中方對亨特先生涉港錯誤言論的堅決回應，也同樣適用於英國政府其他官員的類似表態。



我今天姑且克制一些，不展開講。但如果英方某些人執迷不悟，一錯再錯，恐怕就要再說道說道了。



問：中國交通運輸部發布了馬六甲海峽航運提醒。該海峽存在怎樣的安全風險，尤其對中方船只而言？你是否有進一步信息？



答：中國交通運輸部已經發布了有關通知，我這里沒有可以進一步提供的消息。



問：據報道，美國駐德國大使昨天會見了“世維會”主席多力坤，他是德國公民。美國大使是美派駐德國的代表，大使有權並可與任何人會面。他還對中國的新疆政策進行指責。你對此有何評論？



耿爽：你是在為美國駐德國大使辯護嗎？



記者：我只是在問問題。



答：我還沒有看到你說的情況。在涉疆問題上，我們的立場是非常明確的。我們堅決反對任何國家利用涉疆問題幹涉中國內政。



至於你提到的美國駐德國大使會見多力坤，多力坤是“世維會”的頭目，是個徹頭徹尾的恐怖分子。



問：據報道，一名曾在朝鮮被捕的澳大利亞學生獲釋，目前在北京，預計很快將離京。你是否掌握其行蹤？中方是否在他獲釋一事中發揮作用？



答：我不掌握你說的情況。



問：第一個問題，昨天和前天都有記者問到關於南海的問題，美國官員稱，中國近日在南海發射了六枚導彈，美國對中國在南海軍事化動向提高警惕。你能否證實有關中方試射導彈的消息？對美方的言論有何回應？第二個問題，據中國媒體報道，6月29日，72集團軍在某些地域組織實彈射擊演練，檢驗導彈對多方向目標攔截能力。中方此前發布了於6月29日至7月3日在南海進行軍事訓練的消息。這兩條消息有何關聯？



答：前兩天你來了吧？（記者點頭）



那你應該知道我的答案，我建議你向軍方求證和詢問。



問：第一個問題，特朗普總統發推特稱，為了與美國競爭，中國和歐洲多年來操縱匯率，美國應該採取相應行動。中方對此有何評論？第二個問題，白宮國家經濟委員會主任庫德洛稱，中美雙方最快將於一周內就經貿磋商展開討論，中方會購買美國大豆和豬肉。中方能否證實？



答：關於第一個問題，第一，多年以來，美國財政部一直沒有將中國列為匯率操縱國。這是美方自己的決定。



第二，有關多邊國際機構也一直對包括中國在內的各國匯率狀況有著權威的評估。



第三，作為負責任的大國，中國不會搞競爭性的貨幣貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端。



關於第二個問題，中美兩國元首在大阪會晤中同意，在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。



你剛才問到的這些具體情況，建議你向主管部門詢問。



問：據報道，美國政府計劃向台灣出售66架戰機的工作方案下個月就會有進展。中方對此有何回應？



答：我們已經多次說過，我們一向反對美台之間的官方往來和軍事聯繫。我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，謹慎妥善處理涉台問題，以免影響中美關係和台海和平穩定大局。



問：你昨天宣布世界和平論壇將於清華大學舉行。可否介紹更多有關此次論壇的情況？



答：第八屆世界和平論壇將於7月8日至9日舉行，主題為“穩定國際秩序：共擔、共治、共享”。論壇期間將舉辦3場大會討論、2場午餐會、1場外長對話、1場晚餐會和多場小組討論等活動。議題包括“國際格局與國際秩序”、“地緣政治與大國關係”、“地區安全”、“多邊主義與單邊主義”等。



正如我昨天發布的消息，國家副主席王岐山將出席7月8日上午舉行的論壇開幕式並致辭。阿富汗前總統卡爾扎伊、印尼前總統梅加瓦蒂、新加坡前總理吳作棟、歐洲理事會前主席範龍佩和俄羅斯前聯邦安全會議秘書伊萬諾夫等外國前政要將應邀出席論壇。50多個國家的駐華使節也會出席論壇開幕式，來自24個國家的100餘位智庫學者將與會發言。此外，還有約200名中外國際關係學者、業界嘉賓受邀出席。



我這里順便介紹一下，世界和平論壇是中國舉辦的第一個高級別非官方國際安全論壇，由清華大學主辦，中國人民外交學會協辦。論壇創建於2012年，迄今已舉辦了7屆，旨在為世界各國戰略家和智庫學者提供一個討論國際和平與安全問題的平台。



問：昨天，中國國務委員兼外交部長王毅會見了尼泊爾外長。你能否提供更多信息？



答：我們已經發布了消息，你看到了嗎？



記者：是否有更多的信息？



答：昨天，國務委員兼外交部長王毅在北京會見尼泊爾外長賈瓦利。



王毅表示，中尼是山水相連的友好鄰邦，兩國領導人為兩國關係發展指明了方向。雙方要共同落實好兩國領導人共識，推動中尼關係與時俱進，邁上新台階。



王毅指出，中方讚賞尼方堅定奉行對華友好政策，支持尼泊爾找到符合本國國情、增進人民福祉的發展道路。中方願同尼方一道，以共建“一帶一路”為契機，探索跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設，加強各領域務實合作。中方願同尼方攜手維護多邊主義與發展中國家共同利益，推動構建人類命運共同體。



賈瓦利表示，尼中友誼源遠流長，雙邊關係基礎穩固。尼泊爾高度認同習近平主席倡導的構建人類命運共同體理念，積極評價並期待中國在國際議程設置中發揮更大作用。尼泊爾視中國為實現可持續發展的最重要夥伴，願同中方進一步深化全面合作夥伴關係，加強高層交往，共建“一帶一路”，密切在國際和地區問題上的溝通協調，共同維護多邊主義和公平正義，推動兩國關係在新時代取得更大發展。



在會見中，賈瓦利外長重申，尼方堅定奉行一個中國政策，絕不允許任何勢力利用尼泊爾領土開展反華活動。