劉太格答中評：大灣區建設需注重宜居性

“新加坡規劃之父”、炎黃國際文化協會榮譽會長劉太格（中評社 張心怡攝） 中評社香港7月7日電（記者 張心怡）“新加坡規劃之父”、炎黃國際文化協會榮譽會長劉太格日前接受中評社記者採訪時表示，粵港澳大灣區建設在重視推動經濟發展的同時，亦要注重提升大灣區內人民生活的宜居性，應做出可持續、生態化的規劃。



劉太格談到，粵港澳大灣區的經濟實力非常強，擁有重要海港，未來能夠結合廣東、香港、澳門不同城市間的優勢，成為一個重要的經濟、運輸中心。



劉太格認為，大灣區建設機遇難得，需進行全面規劃，例如在港口吞吐量方面應該有一個較為長遠的思維。首先，吞吐量應滿足珠三角需要，以便發展港口物流等產業。但與此同時，海岸線無需過多開發，應該保留一定生態環境，把更多的海岸線留給市民和遊客，讓它成為人們休閑度假的好去處。



劉太格對中評社表示，經濟發展和生態建設二者似乎有矛盾，其實不然。他提到，據新加坡港務規劃專家表示，減少原先占用的海岸線，並同時增加其吞吐量是有可行性方法的。所以，擁有國際大港的新加坡面積雖然不大，但港口所利用的海岸線並不多，主要的海岸線都是作生活使用。



“粵港澳大灣區經濟發展前景非常好，未來肯定會吸引到很多人口。”劉太格說，希望廣東、香港、澳門都把各自的城市環境做得更加完善，在大灣區建設過程中，不能把灣區內各城市單獨看待，各自為政地進行，應該做出一個整體性、系統化的規劃。



劉太格指出，在進行大灣區建設規劃的同時，要考量與城市發展相關的多方面因素。大灣區在推動經濟建設的同時，應進一步提升人民生活的宜居性，亦要保證在這一巨大的城市化地塊上，生態環境能保證可持續發展，因為可持續、生態化的發展建設，能夠緩解全球暖化等多種問題。



劉太格此前接受其他媒體採訪時表示，無論在什麼城市，首先應該尊重、保護自然環境，無論是山、河、海岸，都要去尊重和保護，這是做好城市規劃的一個要點。他還提到，在中國很多地方，為了爭取開發用地，把丘陵鏟平，把河道拉直，甚至填上。



劉太格曾任新加坡建屋發展局局長、新加坡市區重建局局長與總規劃師，期間完成了新加坡概念圖的調整方案，被譽為“新加坡規劃之父”。劉太格經常到訪中國，是中國多個城市的規劃顧問，也是2008年北京奧運會設施規劃評審委員會主席。