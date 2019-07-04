韓國瑜出席美國國慶酒會　祝好朋友生日快樂

高雄市長韓國瑜受邀出席AIT的美國國慶酒會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月4日電（記者 蔣繼平）7月4日是美國國慶日，中國國民黨高雄市長韓國瑜應邀出席美國在台協會AIT舉辦的國慶酒會，韓國瑜上台致詞時連聲稱美國為好朋友，高聲祝賀美國“Happy Birthday”生日快樂，高雄跟美國關係一向非常良好，並期盼未來有更多交流。



美國在台協會AIT今年在高雄市舉辦的國慶酒會，地點選在林皇宮酒店進行晚宴，廣邀來賓約400多人，“行政院”南部中心執行長陳政聞、屏東縣副縣長吳麗雪、國民黨高雄市議員黃柏霖、民進黨高雄市議員康裕成、時代力量議員黃捷、林于凱等人出席。



韓國瑜上台致詞時表示，向美國友人致上最高的敬意，祝福美國Happy Birthday生日快樂，高雄跟美國關係一向非常密切，雙方在文化教育經貿方面的互動，有西雅圖、波特蘭等姐妹城市，西雅圖姊妹市已經是第五度組團參加高雄的端午龍舟比賽。



韓國瑜表示，四月份也跟市府訪問團到美國的波士頓哈佛大學及史丹佛大學做拜訪及小型閉門式座談演講，另外也到了舊金山矽谷與科技界創業投資的企業座談，目的就是希望高雄未來能走向世界，把高雄打造出國際知名度。他說，高雄市是充滿機會的城市，竭誠歡迎美國的好朋友多來高雄投資，高雄跟美國有這麼多的交流，特別感謝AIT。



韓國瑜數度稱美國在台協會為“好朋友”，邀請美方朋友多加造訪高雄，一起見證高雄轉變，並希望未來多跟美國AIT交流，最後再次感謝AIT的邀請，高興看到大家充滿快樂的喜悅，再次祝福美國happy birthday。



AIT台北辦事處副處長谷立言致詞表示，2019年是《台灣關係法》的40周年和美國在台協會的40歲生日。從美台安全伙伴關係，到美台合作拓展台灣在國際組織的參與，從美台經濟夥伴關係，美台關係正持續蓬勃發展。此外，AIT也將2019年定為“美台旅遊年”，鼓勵美台之間進行更多雙向旅行。



AIT高雄分處處長歐雨修上台致詞時則邀請大家一起同樂，最後邀請大家舉杯，並祝美國243年生日及為美台關係乾杯。