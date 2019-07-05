中評關注：郭台銘民調前夕拜會藍委雙重意義

郭台銘4日上午拜會“立法院”國民黨團，藍委互動熱絡。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月5日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦人郭台銘4日上午拜會“立法院”國民黨團雖然來去匆匆，但具有雙重意義，一是最強競爭對手、高雄市長韓國瑜也曾拜會藍委，郭台銘要與韓較勁爭取藍委支持，二是釋出他未來支援藍委競選之意。



韓國瑜曾在6月17日以請託藍委支持防疫預算為由突然拜會國民黨“立院”黨團，當天是韓62歲生日，藍委還祝韓生日快樂，拍下大合照，雖然當天黨團大會未對外開放，但也造成轟動，韓國瑜當天還拜會高雄市的綠委，可惜造訪前“立法院長”、不分區“立委”王金平時，王以“最好事先約”為由5分鐘“KO”韓國瑜。



郭台銘4日拜會國民黨團，34席藍委到場20人，與之前韓國瑜拜會時到場人數不相上下，而且黨團總召曾銘宗直接開放採訪，帶頭高喊“加油”、“凍蒜”，為郭作足面子營造氣勢。



郭台銘與王金平之間互動，遠比韓國瑜、王金平互動熱絡許多，不但讓“台風”與“韓流”能在國民黨團之間互相較勁，也能和另一位人際關係良好的前主席朱立倫作抗衡。



郭台銘需要藍委幫忙造勢，藍委其實也要靠“郭董”多支持。眾所周知，國民黨黨產早被蔡政府查扣，準備爭取連任的藍委得自籌競選資源，而郭台銘情義相挺早有前例，“郭董”清楚藍委所需，適時釋出連繫溝通的訊息，藍委當然抓住機會“毛遂自薦”，不論黨內初選誰會出線，“郭董”絕對會是藍委重要的“應援團”。