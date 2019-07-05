答謝晚宴　柯強調市民需求　宗明稱雙城典範

上海市副市長宗明致辭（中評社 張爽攝） 中評社上海7月5日電（記者 張爽）2019上海-台北雙城論壇昨天下午閉幕後，台北市長柯文哲在上海金山假日酒店舉辦答謝晚宴，邀請上海市政府以及與會的商業界、藝術界、學術界人士出席，場地就選在上午論壇舉行開幕式的大廳裡。晚宴開始後，柯文哲首先登台致辭，對參與論壇的專家學者、台商表示感謝。上海市副市長宗明在致辭中表示，上海、台北兩市務實的交流合作覆蓋的領域之廣、程度之深、受眾之多，到達了一個新的階段，雙城作為兩岸城市交流的典範，在促進兩市發展、增進兩岸市民的民生、福祉方面，切實發揮了重要的作用。



宗明、柯文哲在前排圓桌就坐，上海市台辦主任李文輝也同桌就坐。台北方面在介紹與會嘉賓時特意向李文輝表示感謝，李文輝也起立並揮手致意。



柯文哲與宗明還交換了禮物，柯文哲贈給宗明的是“知足長樂”章印，章印上以長幼雙豬依偎的姿態為主體，一方迫不及待地傾訴真情，一方珍惜溫柔地專注聆聽，體現善意與包容，彼此學習、溫馨交流。上海副市長宗明則回贈柯文哲一幅金山農民畫，宗明特意講解了畫的寓意：畫中的九條魚象徵著兩市的交流久久長長，兩岸友情天長地久。



柯文哲表示，目前台灣有200萬人在大陸，不管是經商、求學、工作甚至養老，在上海地區就有70萬，陸配在台灣也有38萬人，彼此的生活密不可分。2019年的雙城論壇從貼近市民的需求跟大家關切的議題著手，共同探討學習雙方如何解決城市發展過程中所面臨的問題，有助於提升雙方市民的福祉。



宗明表示，今年的雙城論壇圓滿成功，台北、上海在2019年又簽了三項合作備忘錄，兩市務實的交流合作覆蓋的領域之廣、程度之深、受眾之多，到達了一個新的階段，雙城作為兩岸城市交流的典範，在促進兩市發展、增進兩岸市民的民生、福祉方面，切實發揮了重要的作用。



宗明說，上海將抓緊落實習近平在視察上海時重要講話的精神，圍繞三項新的重大任務落地和五個中心的建設，推動更高起點、深化改革，更高層次對外開放、提升綜合經濟實力、金融資源配置功能、貿易樞紐功能、航運高端服務功能和科技創新能力，全力打響上海製造、上海服務、上海購物、上海文化四大品牌，而上海也將敞開大門歡迎更多台灣人參與上海改革開放再出發的重要進程、共享上海的發展機遇。



她指出，目前有將近1,400萬家台灣企業在上海投資、經營，數十萬台灣人在上海及其周邊地區投資、就業、居住、生活，更有200萬台灣人從上海出入境，這些事實無不證明兩岸一家親、兩岸同胞是一家人已成為鮮活、生動、不爭的事實，上海會持續落實惠台31條措施及上海惠台55條落地，讓台灣人享有跟上海市民相同的待遇。



會場內還擺放了多種以台北為主題的紀念品，包括冰箱貼、鼠標墊、明信片、折叠杯等。