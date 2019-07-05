中評關注：韓、王搞直播　老王賣瓜霧裡看花

王金平跟韓國瑜開直播玩小遊戲，但這畫面給人有點“毛骨悚然”之感。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月5日電（記者 高易伸）以不參加“奇奇怪怪初選”為由而退出國民黨2020初選的前“立法院長”王金平，近日頻頻搶攻網路聲量，還找來競爭對手高雄市長韓國瑜及鴻海集團創辦人郭台銘玩直播。老王賣瓜，讓外界霧裡看花，但扣除一些煙霧彈、風向球跟假動作，便不難發現王金平之所以跟各陣營保持等距關係，除了待價而沽之外，也試圖在郭、韓之間找出最關鍵的“塞子”角色，大玩政治平衡遊戲。



王金平昨日大玩直播，更找來高雄市長韓國瑜當嘉賓，兩人在網路前侃侃而談，雙雙推介高雄道地美食跟約會景點。兩個加起來年齡已超過120歲的人還玩起小遊戲，搞點歡樂氣氛，彼此捧腹大笑。讓外界霧裡看花，讓人分不清楚韓王之間究竟是什麼關係？



直播節目會後，王金平接受聯訪再次強調自己參選到底的決心？王的決心不會出現在國民黨的2020提名名單上，但也不可能脫離國民黨的身份。因此，王的決心，除了持續告訴社會大眾，他依舊具“總統”候選人的遊戲資格與高度外，也在尋求各種能延續政治生命的組合。



王金平昨日跟韓國瑜玩直播，5日還要在老家跟郭台銘開直播，王連續兩天跟韓、跟郭見面，非常耐人尋味。這種關係更有點像美中針對朝鮮問題進行談判，金正恩跑去跟特朗普見面後，又轉身去找習近平有異曲同工之妙。



王金平現在的處境，好比夾在美中關係之間的朝鮮，更像韓國瑜在政策發表會上，提到的“塞子”理論。換言之，是“小國”賴以生存的靈活手段，不想當棋子，而希望待價而沽，成為關鍵的“塞子”。



不過韓國瑜、郭台銘最終是否買王金平的帳？王金平的關鍵地位，其實更不止於國民黨內，包含白色力量，綠營橘營，也可能是可開拓的對象。政治不是數學加減，而是化學反應。2020的變項實在太多了。

