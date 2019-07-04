銀保監會：安邦集團風險得到初步控制

中評社北京7月4日電／中國銀保監會副主席梁濤4日表示，在各方大力支持下，安邦集團的風險處置工作已取得階段性成效，風險得到初步控制，沒有發生處置風險的風險，公司利益相關方的合法權益得到有效保護。



新華社消息，梁濤在4日舉行的國新辦發布會上表示，銀保監會2018年2月依法對安邦集團實施接管，通過綜合施策，全力確保現金流安全，維護消費者的合法權益。通過公開掛牌等形式，堅決處置出清與保險主業協同性不強的海外資產以及非核心的金融牌照。目前已經有超過1萬億元的各類資產已經或正在剝離。



“原來安邦主要發行了一些中短期理財型產品，現在通過採取措施，持續降低中短期理財型產品的規模和占比，到今年年底，預計占比不會超過15%。同時穩步推動引戰重組，推動公司逐步實現正常經營。”



梁濤表示，下一步銀保監會將加快推進資產處置、業務轉型、拆分重組等各項工作，穩妥有序處置安邦集團的風險。



梁濤表示，銀保監會將進一步完善銀行保險業公司治理的監管制度體系，在公司治理的機制、股權管理、交易管理方面補齊制度短板；開展銀行保險業機構公司治理的評價，針對發現的問題進行整改落實；推動公司治理監管的信息化系統建設，提升公司治理監管信息化水平和科技化水平。