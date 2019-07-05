楊文科赴天津出席台博會　行銷新竹縣

新竹縣長楊文科赴天津出席第12屆津台投資合作洽談會暨2019天津·台灣商品博覽會。（照片：新竹縣政府提供） 中評社新竹7月5日電／2019天津·台灣商品博覽會4日起一連四天，在天津梅江會展中心盛大登場，今年共招募8百家台灣企業參展、達2千個攤位，共6個展館，中國國民黨新竹縣長楊文科也受邀出席，他說，新竹縣山、湖、海的美麗風景及遊樂區、休閒農場、客家人文、美食、原住民風情都各有特色，歡迎各地民眾一起到新竹縣旅遊，體驗浪漫客庄風情。



第12屆津台投資合作洽談會暨2019年天津·台灣商品博覽會（簡稱津台會暨台博會）4日拉開帷幕，來自台灣包括國民黨前副主席蔣孝嚴、新竹縣長楊文科、新北市副市長吳明機、連江縣副縣長王忠銘，中國國民黨中常委、台灣中華經濟貿易促進合作協會理事長劉大貝和全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏等200餘位台灣政商界嘉賓應邀出席活動。



今年津台會招募8百家台灣企業參展、達2千個攤位，共6個展館，展出產品包括：美容生技、文創、觀光、精品、農特產品、運動休閒、樂齡養生等領域，中華經濟貿易合作促進會理事長劉大貝表示，過往每年商機均可超10億人民幣，市場商機龐大。



新竹縣由新竹縣農會等12家農會及生技業者共同參展，新竹縣政府為行銷縣內休閒農業區及科技產業，也在會場與12家廠商業者共同展出。



楊文科也特別率領縣府產發處、農業處等團隊到場參加，也歡迎大陸民眾來台灣新竹，體驗浪漫客庄風情。



新竹縣參展團也在現場發送“四季農遊”旅遊手扎與新竹縣旅遊摺頁，內容介紹暢遊新竹縣的五大休閒農業區及遊程供現場民眾選擇。除此之外，新竹縣合興愛情車站、內灣、觀霧、峨眉風景區等景點也是值得探索一遊。



也是國民黨中常委的劉大貝表示，目前台灣面臨全球產業經貿環境驟變以及綠營執政以來兩岸官方交流中斷，近年兩岸關係低迷影響，衝擊最大的就是台灣中小型企業，舉辦這個博覽會的最大目的，就是希望藉由優質的展會平台，持續推動兩岸經貿交流，並協助台灣中小企業發展及經濟再創新契機。