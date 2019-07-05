丁仁方：蔡過境美方式牽動美中關係與台大選

南台灣兩岸關係研究學會理事長、成功大學政治學系教授丁仁方。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月5日電（記者 趙家麟）南台灣兩岸關係研究學會理事長、成功大學政治學系教授丁仁方4日接受中評社訪問表示，無黨籍台北市長柯文哲赴上海出席雙城論壇，對兩岸論述還沒有新的說法；從兩岸關係來看，近期的重要觀察點是蔡英文出訪過境美國的待遇。



觀察雙城論壇對柯文哲的影響，丁仁方表示，柯文哲投入2020大選的機率已有9成，若是藍綠白三足鼎立，柯要能漁翁得利，支持度必須要有30％以上，才有與藍綠叫板的籌碼，但目前挺柯力量還沒有向全台擴散的跡象，部分青年族群還往蔡英文回流，30％對柯文哲而言，仍是不容易攀上的門檻。



蔡英文預計11日至22日出訪加勒比海4個“邦交國”，過境美國，全程12天，美國過境停留4晚，被視為“準訪問”。丁仁方表示，美方會派出什麼層級官員出面？這是眼前極可能影響美中、兩岸關係與台灣2020大選的重要觀察點。



丁仁方指出，蔡過境美國會見到誰，目前還不知道。如果特朗普政府派出高階官員出面，必然會引起北京抗議。屆時，不但會衝擊美中關係，民進黨也會藉機大力操作反一國兩制、反促統，直接牽動台灣2020大選，即會加劇藍綠對抗，也會擠壓到柯文哲。



2019上海—台北雙城論壇在4日在上海金山假日酒店舉行，柯文哲致詞時再提“兩岸一家親”、“五個互相”，以及要在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展。丁仁方指出，柯文哲基本上沒有新的談話，對柯而言，兩岸交流只要持穩、不失分就ok了。



他認為，柯文哲有兩個主要票源，一個是青年、一個是教育程度較高的中間選民；兩岸關係對挺柯的青年票源影響不大，長期以來，20至30歲年輕族群對柯的認同，也一直很穩定，但兩岸關係的變化，卻可能對挺柯的中間選民帶來干擾。



丁仁訪認為，柯文哲要在意的是，民進黨一旦強力操作反中，力度強到一個程度時，藍綠緊繃下，會進一步壓迫中間選民、經濟選民在藍、綠之間選邊站，中間地帶一旦遭到壓縮，柯文哲的票源也可能因此被壓縮。



丁仁方說，距離大選還有半年，若民進黨強力操作反中、藍綠形成惡鬥局面，也許在某個事件下，柯文哲會成為厭惡藍綠者的第三選擇，這會是選戰形勢變中的機會，因此，他認為柯文哲會留在大選的戰場上，不致於有綠白合作出現。