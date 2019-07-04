日本國內對風險企業投資額激增

中評社香港7月4日電／共同社3日獲悉，日本國內2018年度對風險企業的投資額擴大至6年前的逾14倍。苦於低息的金融機構為獲取運用收益進行出資，投資公司相繼設立新基金。大型企業也增加投資，這股勢頭似乎仍將持續。



為企業併購（M&A）提供諮詢服務的RECOF公司（東京）對發佈的數據等進行了統計。結果顯示，2018年度日本國內投資總額為3457億日元（約合人民幣220億元），較2012年度的238億日元急速擴大。投資件數也從54件增至1034件。



投資公司集富（JAFCO）計劃在2019年年內設立新基金，從機構投資者等處集資700億～800億日元。據該公司幹部透露，“將投資於能運用IT提高現有業務效率的企業”。GLOBIS CAPITAL PARTNERS公司（東京）於3月設立的基金已集資達360億日元。



瑞穗金融集團6月與為新興企業經營提供支持的Signifiant公司（東京）共同設立基金，總額為200億日元。據悉該基金的特徵是，向力爭上市的企業出資並在上市後持續就企業治理及面向海外投資者的公關等課題提供支持。



大型企業也採取自行設立投資公司等積極態勢。據RECOF介紹，由實業公司設立的基金2018年度的國內投資總額達802億日元，是2012年度的逾40倍。



若此類風險企業能順利發展，數年後出現“掛牌上市熱潮”也指日可待。大型證券公司幹部表示“能夠感受到源自日本的創新企業種子多了很多”，對以此激活股市抱有期待。