韓國瑜出席AIT國慶酒會　待20分鐘離去

中國國民黨高雄市長韓國瑜4日受邀出席美國在台協會（AIT）在高雄市舉辦的國慶酒會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜4日受邀出席美國在台協會（AIT）在高雄市舉辦的國慶酒會，韓國瑜致詞時雖然祝賀美國好朋友生日快樂，但待不到20分鐘即快閃離開，到場政治人物也少，雖免不了握手寒暄，但整體來說場面有點冷。



美國在台協會今年在高雄市舉辦的國慶酒會，地點選在林皇宮進行晚宴，到場來賓約400多人。“行政院”南部中心執行長陳政聞、屏東縣副縣長吳麗雪、國民黨高雄市議員黃柏霖、民進黨高雄市議員康裕成等人出席。



韓國瑜晚間7時到場並上台致詞了3分多鐘，再由AIT台北辦事處副處長谷立言、AIT高雄分處處長歐雨修致詞上台簡短致詞後，3人在台上舉杯並握手寒暄一下後，韓國瑜隨即離開現場，停留時間不到20分鐘。



高雄市過去長期由綠營執政20年，直到2018年才由韓國瑜勝選，拿回高雄市的執政權。去年選舉時，韓國瑜就來過一次AIT辦的國慶酒會，當時場面可說相當熱烈，當時高雄市長選舉對手民進黨的陳其邁也到場，相互較勁。



韓國瑜目前是國民黨2020初選的候選人之一，未來有機會代表黨參選2020，但今年場面卻比較平淡，沒有綠營縣市首長出席，到場民代也很寥寥無幾，也都沒有久留。韓國瑜離開時還意外跟康裕成同電梯，雙方幾乎沒有互動。



今年的維安管制也較為嚴格，許多媒體沒有事先報名拿到邀請函，因此無法入場拍攝，因此最後入場攝影的媒體十分少數。