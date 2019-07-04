俄羅斯G20峰會後抗議日本

中評社香港7月4日電／俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃說，由於南千島群島在G20峰會的材料中被標定為日本領土，俄羅斯向東京提出了抗議。



衛星新聞消息，在G20大阪峰會官網的資訊中，發佈了一段關於大阪這座城市的視頻。在視頻中，俄羅斯千島群島中的伊圖魯普島、庫納施爾島、施科坦島、赫巴馬伊群島被標記為日本領土。



扎哈羅娃表示，抗議聲明指明日本方面濫用20國集團會議主席國的職能，推動對俄羅斯毫無根據的領土要求，這與第二次世界大戰後簽署的相關文件相抵觸。



俄羅斯與日本在二戰結束後一直未能簽署和平條約。日本以1855年俄日簽訂的雙邊貿易邊界條約為依據，要求歸還南千島群島四個島嶼-擇捉島、國後島、色丹島和齒舞島，並將歸還上述四個島嶼作為與俄方簽訂和平條約的條件。莫斯科的立場是，南千島群島已根據二戰結果併入蘇聯版圖，俄方對其擁有無可爭辯的主權。



根據1956年簽署的《蘇日聯合宣言》，蘇聯同意在雙方簽署和平條約後考慮向日本移交南千島群島齒舞和色丹兩島，但宣言未提及國後島和擇捉島的歸屬問題。



2018年11月14日，俄羅斯總統普京與日本首相安倍晉三在新加坡舉行會晤，日本首相在介紹會晤成果時表示，雙方商定在1956年《蘇日共同宣言》基礎上加快和平條約談判進程。到目前為止，日本的官方立場是要求歸還上述四島，而且只有在歸還四島後才會簽署和平條約。