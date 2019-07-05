第四屆京台學者共研會系列活動在高雄舉辦

中評社北京7月5日電/近日，以“新時代兩岸民眾的新期待與兩岸融合策略展望”為主題的第四屆京台學者共研會系列活動在台灣高雄舉辦。本屆京台學者共研會由台灣義守大學、台灣絲路文化協會、北京中山文化交流協會主辦，中央民族大學、中國政法大學、北京聯合大學合辦，台灣義守大學財金系、中國政法大學台灣法研中心、南台灣兩岸關係協會聯合會承辦。來自中央民族大學、北京聯合大學、中國政法大學、中國傳媒大學等北京高校和台灣大學、義守大學、中國文化大學、東華大學等12所台灣高校及學術研究機構的中青年學者，大陸在台就讀師生及台灣部分青年學生70餘人共聚一堂，圍繞兩岸經貿合作、中華文化傳承等兩岸關注的熱點話題，深入交流、探討。



中央民族大學副校長鄒吉忠、台灣義守大學副校長周兆民、台灣絲路文化協會理事長張志銘等出席開幕式並致辭，共同表達了加強兩岸學者和經濟文化等各領域交流的強烈願望，希望進一步擴展共研會交流對話、擴大共識、深化友情的功能。中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼和台灣經濟研究院院長林建甫分別圍繞“把握歷史主軸，弘揚中華文化”和“把握創新機遇，共創經濟繁榮”作主題演講。在兩場專題研討會上，京台兩地學者分別圍繞“共謀民眾福址共享民族榮耀的文化內涵與時代要求”和“兩岸民問交流互動的回顧與展望”主題，從文化交流、經貿合作、島內社情民意、一帶一路、青年創業就業等角度進行發言，會場研討氣氛友好熱烈。



由中央民族大學、中國政法大學、北京聯合大學等單位組成的北京學者交流團除參加共研會研討外，還深入島內眷村、少數民族部落、相關高校等進行民俗民風民情和教育文化交流，增進彼此了解。